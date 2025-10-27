Slušaj vest

Bosnić je naglasio da će se država i sve nadležne institucije ponašati odgovorno i pružiti radnicima savetodavnu i pravnu pomoć, kao i sve druge vidove podrške u pronalaženju novog zaposlenja.

- Radnici ne treba da brinu o svojoj budućnosti - rekao je Bosnić i izrazio očekivanje da će se za svakog radnika iz "Kentaura" biti pronađeno adekvatno rešenje.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje pozvao je radnike da se obrate Filijali Vranje kako bi dobili sve potrebne informacije o svojim pravima, ali i daljim koracima u rešavanju njihovog statusa. On je dodao da već postoje otvorene pozicije za zapošljavanje u kompanijama koje posluju na teritoriji Pčinjskog okruga.

- Nacionalna služba za zapošljavanje će, kao i uvek, u saradnji sa državnim institucijama i lokalnom samoupravom, preduzeti sve mere kako bi se obezbedila svaka vrsta podrške radnicima - rekao je Bosnić i dodao da ni jedan radnik neće biti prepušten sam sebi.

Bosnić je naglasio da je u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima lokalne samouprave i da će u narednim danima biti predloženo konkretno rešenje za zapošljavanje radnika iz kompanije "Kentaur“.