Četiri najveća trgovinska lanca našla su se pod lupom Agencije za zaštitu konkurencije zbog dogovora o minimalnim cenama proizvoda.

Umesto da građani kupe više po realnoj ceni, lanci su smanjili količine i podigli cene, često i iznad inflacije, dok su promotivne akcije bile samo privid. Potrošači su ti koji gube, a trgovinski lanci zarađuju ekstra profit. Stručnjaci upozoravaju da je ovo ozbiljna manipulacija tržištem i prvi korak ka boljoj zaštiti kupaca.

O ovoj temi govorili su Marko Dragić, Nacionalna organizacija potrošača, Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost i prof. dr Goran Puzić, politički i ekonomski analitičar.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

Barac kaže da je država već nekoliko puta pokušala da interveniše na tržištu, jer su veliki lanci napravili kartel:

- Agencija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak protiv 4 najveća trgovinska lanca, koja su napravila kartel i zajedno se dogovorili o minimalnoj ceni proizvoda. Umesto da prodate 10 majci po 1000 dinara, oni prodaju 3 majice po 3000 dinara i kažu "eto ja sam zaradio dovoljno". Tu potrošač gubi i to nije zdrava tržišna utakmica - kaže Barac i dodaje:

- Tako da mi nemamo gde da kupimo majicu od 1000 dinara, jer su sve koštale 3000. Često akcije i nisu akcije, oni su i tu manipulisali i prelepljivali cene. Onaj koji proizvodi još mora da plati trgovcu da bi mu proizvod bio na vidljivim rafovima. Trgovinski lanci su pravili ekstra profit. Oni su iznad inflacije dizali cene, jer su videli da građani imaju veću kupovnu moć.

Goran Puzić Foto: Kurir Televizija

Kako bi tome došao kraj, nova državna platforma za praćenje cena otvara potrošačima potpuno nov uvid u to koliko košta svaki proizvod u velikim trgovinskim lancima - od dnevnih promena i istorije cena, do brzog poređenja ponuda različitih prodavnica. Pa da vidimo i kako funkcioniše. Pomoću nove platforme svakog dana će građani moći da prate cene određenih proizvoda u trgovinskim lancima, menjanje cena tokom vremena i da uporede cene istog proizvoda u različitim prodavnicama.

- Nova platforma pretvara revoluciju: spajanja IT tehnologija i onoga što se dešava u praksi. Vrlo je bitno da su trgovci na dnevnom nivou dužni da menjaju cene. Praktično svaki građanin ove zemlje ili potrošač u prilici je da proceni gde mu je najbolja i najjeftinija kupovina tog dana. Neki proizvod možda u tok jednog dana u jednoj prodavnici košta 5000 dinara, dok je u drugoj 3000 dinara. U trgovini imate samo jedan moto: kupi što jeftinije, prodaj što skuplje, kako bi se ostvarila razlika u ceni - kaže Pazić i dodaje:

- Trgovci će gledati da zarade, ali vrlo verovatno će pristupiti novoj tehnologiji zarade. Verovatno će trgovci pokušavati da putem povećanja koeficijenta obrta dođu do zarade. Do sada to nije bio slučaj. Taj koeficijent obrta znači da su jeftinije cene i da se radi o povećanju prodaje. Vi kada imate zdravu konkurenciju, onda pristupate činjenici da kažete "pa ako je tamo 56 dinara, daj da kod mene bude 54 dinara".

Staje se na put enormnim cenama

Cilj platforme je da potrošači lakše prate cene, a da se tržište dodatno stabilizuje. Novim Zakonom o zaštiti potrošača obavezno je da trgovci redovno dostavljaju svoje cenovnike. Dragić ističe da ova platforma potrošaču daje moć:

Marko Dragić Foto: Kurir Televizija

- Ovo je model koji smo mi predlagali još od ograničenja marži. Ovo je rešenje kako će se stati na kraj enormnom poskupljenju, koje se dešavalo preko noći od strane pojedinih trgovaca. Tome se staje na put, pogotovo ako sve ovo uđe u novi zakon zaštite potrošača, čija primena se očekuje u prvom kvartalu. To će doprineti da potrošači imaju sigurnost, transparentnost.

Pretnje trgovinskih lanaca

Povodom najava pojedinih trgovinskih lanaca da će zatvarati objekte po Srbiji zbog Uredbe o ograničenju marži, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je da se država stalno suočava sa raznim vrstama pritisaka, a da je ovo jedan vrlo socijalno osetljiv vid pritiska. Ucenjivali su državu da će napustiti Srbiju i zatvoriti svoje prostorne jedinice:

- Na taj način se bore protiv ovog ograničenja cena. Bilo je preko potrebna ta uredba o ograničenju cena. Bilo je nerealno očekivati da se država neće suprotstavljati svemu tome. Država mora da stane u zaštitu svih građan. Koliko god su se plate povećavale, nisu mogle da prate tu inflaciju koju su veštački pravili trgovinski lanci.

