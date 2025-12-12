Slušaj vest

Oglas o prodaji velikog imanja na Staroj planini privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama. Oglas je dao vlasnik, a našao se na stranici "Jeftine kuće na selu" na Facebooku.

- Hitno i lično prodajem veliko imanje, Stara Planina 193900 m2, 19,34 ha /hektara/ preko 115 parcela, većina njih spojene u veće komade, 2 katuna - letnjikovca sa štalama, podrumima, vodom na 2 suprotna vrha sa izuzetnim pogledima, oko njih veće površine. Pored toga prodajem i jedan prostran plac uz glavni put Knjaževac - Skijalište, više parcela u neposredno blizini reke Trgoviški Timok - napisao je vlasnik u oglasu.

Posebnu pažnju privukla je kuća građena u tradicionalnom stilu, a sudeći po fotografijama ovo je nekad bilo veliko i bogato imanje.

- Kuća u selu Donja Kamenica preko 120 m2, prizemlje tesani kamen, izvorska voda slobodnim padom plus bunar, plus starija kuća spojena oko 80 m2, 2 garaže, plus pomoćni objekti oko 250 m2. Sve je uknjiženo 1/1, cena povoljna i fiksna 45. 000 evra - napisao je vlasnik koji je kao dokaz priložio izvod iz katastra u kome je popisano šta sve ima na ovom imanju.

Oglas prate fotografije i video snimci, a vlasnik je prikazao stanje objekata onakvim kako zaista jeste. Ništa nije sakrio niti ulepšao, a već iz snimaka je jasno da je potrebno renoviranje kuće koja je građena u tradicionalnom stilu. Osim kuće i pomoćnih objekata on je pokazao livade, šume, katune, podrume i sve ono što dobija budući kupac koji odluči da pazari ovu nekretninu na Staroj planini.

Oglas je privukao veliku pažnju, a u komentarima su mu mnogi poručili da se dedovina ne prodaje.

- Ne prodaj to druže! Kupi stoku plati dva radnika, otvori gazdinstvo i za par godina imas u džepu taj novac i ostaće ti dedovina. Loša vremena idu.To je zlata vredno.

- Baš je prelepo! Vidi se da je to nekad bilo bogato domaćinstvo.

- To se ne prodaje druže moj! - bili su samo neki od komentara korisnika društvenih mreža.

