Život na selu postaje sve primamljiviji, sudeći po trendovima u Srbiji, ali i sve intenzivnijim angažmanom države koja pomaže mladim parovima da započnu život van gradskih sredina.

Jedna od atraktivnijih ponuda osvanula je na fejsbuk stranici Nekretnine oglasi Srbija gde je korisnica koja se predstavlja kao Zorica Katić na prodaju dala kuću, i ne samo nju, po ceni od 40.000 evra.

Kako stoji u samom oglasu, propraćenom brojnim fotografijama ove nekretnine, na prodaju je kompletno domaćinstvo koju je Zorica pobrojala u opisu.

Kuća sa domaćinstvom u selu Basin kod Smederevske Palanke na prodaju Foto: Facebook/Nekretnine Oglasi Srbija

- Na prodaju seosko domacinstvo u selu Basin kod Smederevske Palanke. Domaćinstvo poseduje useljivu kuću, pomoćnu zgradu sa kupatilom, kuhinjom, podrumom, magazom, tremom, ostavom, jos pomoćnih objekata, garažu, prostorije za uzgoj životinja - piše u oglasu.

U nastavku su podaci i za samo zemljište, površine od čak 90 ari.

- Plac je površine oko 60 ari, održavan, živi se na istom. Voda, struja, hidrofor. Na 100 metara od kuće nalazi se još jedna parcela oko 30 ari. Vlasnistvo 1/1, cena 40.000 evra. Zainteresovani mogu dobiti jos slika i snimak domaćinstva - navodi Zorica.