Nacionalna platforma sa cenovnicima trgovinskih lanaca na koje se primenjuje "Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe“, u javnosti nazvana "Uredba o ograničenju trgovačkih marži i drugih davanja“, počela je danas sa radom i na njoj će građani moći da se informišu o svim cenema koje ih zanimaju.

Platforma za cene.jpg
Nacionalna platforma za cene Foto: Printscreen/MUST

Građani će na ovoj platformi moći da prate koliko je svake nedelje proizvoda na akciji u određenom trgovinskom lancu, kako su se cene kretale poslednjih meseci, ali i da uporede trenutne cene u različitim trgovinskim lancima i izaberu najpovoljniji.

Ova platforma biće predstavljena danas u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, a građani mogu da joj pristupe putem Ovog linka. 

