Nacionalna platforma o cenama u trgovačkim lancima počela je danas da radi na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine i na njoj građani mogu da vide sve cene
InfoBiz
Građani od danas drže na oku trgovce! Nema više muljanja sa cenama na akcijama, sve je kao na dlanu
Slušaj vest
Nacionalna platforma sa cenovnicima trgovinskih lanaca na koje se primenjuje "Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe“, u javnosti nazvana "Uredba o ograničenju trgovačkih marži i drugih davanja“, počela je danas sa radom i na njoj će građani moći da se informišu o svim cenema koje ih zanimaju.
Nacionalna platforma za cene Foto: Printscreen/MUST
Građani će na ovoj platformi moći da prate koliko je svake nedelje proizvoda na akciji u određenom trgovinskom lancu, kako su se cene kretale poslednjih meseci, ali i da uporede trenutne cene u različitim trgovinskim lancima i izaberu najpovoljniji.
Ova platforma biće predstavljena danas u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, a građani mogu da joj pristupe putem Ovog linka.
Reaguj
Komentariši