Nacionalna platforma sa cenovnicima trgovinskih lanaca na koje se primenjuje "Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe“, u javnosti nazvana "Uredba o ograničenju trgovačkih marži i drugih davanja“, počela je danas sa radom i na njoj će građani moći da se informišu o svim cenema koje ih zanimaju.