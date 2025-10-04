U nekim pekarama u Novom Sadu hleb „sava” prodaje se i dalje za 59 dinara, iako bi mogao da košta i skuplje. Što takođe pokazuje da se cene prilagođavaju potrebama kupaca.

Naime, po Uredbi o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500ˮ takozvani narodni hleb može da košta i tri dinara više to jest 62 dinara.