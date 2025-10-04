VEKNA POLUBELOG HLEBA PRODAJE SE I ZA 45 DINARA! Zbog ograničenih trgovačkih marži i cene ove namirnice u padu
Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica izjavio je da su se cene hleba stabilizovale i da se vekne hleba od različitih vrsta brašna sa dodacima više ne prodaju, kao što je bilo pre godinu dve, i za preko 200 dinara. Koštanje tog hleba, kazao je, sada je daleko primerenije i retko prelazi 200 dinara.
- Rezani i specijalne vrste hleba značajno su niže u velikim trgovačkim lancima, ne samo zbog nižih trgovačkih marži, već i zbog drugačijeg načina ishrane stanovništva, gde se osnovna životna namirnica manje koristi - naveo je Pralica. - Hleb ne jedemo kao nekada. Sada nam treba dnevno bele vekne od 500 grama najviše dva miliona komada i zato je cena vekne niža i prodaje i za 45 dinara jer potražnja diktira cenu osnovne životne namirnice. To koštanje pekari koriste i da privuku mušterije da uz hleb kupe i drugi skuplji pekarski proizvod - kazao je Pralica.
U nekim pekarama u Novom Sadu hleb „sava” prodaje se i dalje za 59 dinara, iako bi mogao da košta i skuplje. Što takođe pokazuje da se cene prilagođavaju potrebama kupaca.
Naime, po Uredbi o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500ˮ takozvani narodni hleb može da košta i tri dinara više to jest 62 dinara.
Šta ulazi u troškove proizvdonje hleba
Istovremeno, ističe da ta niža cena hleba nije zbog jeftine sirovine - pšenice, jer iako je cena žitarice niska, ona nije jedini trošak pekarima. U troškove proizvodnje ulaze i energenti i radna snaga, koji u najvećoj meri određuju koštanje hleba.
- Plata pekara sada se kreće od 180.000 do 220.000 dinara, pekari za burek primaju od 150.000 do 250.000 dinara, dok prodavačice u pekrama neće više da rade ispod 90.000 dinara mesečno - naveo je Pralica.
Pralica je pod-vukao da je domaće tržište dobro snabdeveno i pšenicom i bršanom i da nema razloga da se nešto menja na tržištu. Ponuda je raznovrsna i potrošači imaju mogućnosti da kupuju hleb po izboru i dubini džepa.
Šarenolike cene
Cene su zaista šarenolike. beli i polubeli hleb od 450 i 500 grama prodaje se i za 45 dinara, ali od radnje do radnje i od pekare do pekare ima ga i za 90 i 100 dinara i za 110 dinara. Ponuda rezanog hleba i specijalnih vrsta hleba sa dodacima je raznovrsna, kao i što su i cene različite. Rezani hleb može da se kupi i za stotinu dinara, ali i za više para, kao i, recimo, hleb sa semenkama za svega 120 dinara ili za oko 180 dinara.
Kurir Biznis/Dnevnik/Z.D.