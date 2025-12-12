Slušaj vest

Na terenu, međutim, situacija izgleda još dramatičnije. Građani iz Sremske Mitrovice i okoline kažu da se pelet često kupuje isključivo na džakove, jer ga nema dovoljno za prodaju na palete ili tone.

Jedan stanovnik Laćarka opisuje stanje ovako:

- Kupio sam džak od 15 kilograma za 800 dinara. Kada se izračuna po toni, cena izađe oko 60.000 dinara. Peleta jednostavno nema dovoljno, pa uzimamo kako ko može da nađe.

Ovo potvrđuju i vlasnici manjih stovarišta - kupovina na veliko gotovo da više ne postoji, jer isporuke kasne ili izostaju.

Stručnjaci objašnjavaju da su maloprodajne cene peleta u novembru skočile i do 45% u odnosu na septembar, što je znatno iznad realnih tržišnih troškova.

Cene 30% iznad opravdanih

Aktuelne cene su, prema analizama, i dalje oko 30% više od ekonomski opravdanih, gledajući troškove proizvodnje, distribucije i prodaje.

Domaće fabrike nisu mogle da isprate nagli rast potražnje u oktobru i novembru, pa je tržište privremeno stabilizovano velikim uvozom. U Srbiju je samo u novembru uvezeno preko 36.000 tona peleta - količina koja je ranije stizala u periodu od šest meseci.

Zahvaljujući uvozu i rastu domaće proizvodnje, trenutno postoji osnovna ponuda, ali to nije bilo dovoljno da cene krenu da padaju.

Velika i mala stovarišta

U velikim stovarištima su redovne isporuke, pelet stiže svakodnevno i nema listi čekanja. Situacija u malim stovarištima je najkritičnija. Na mnogima peleta nema uopšte, prodaja se vrši isključivo na džakove, nema kupovine na veliko, stvaraju se liste čekanja za ograničene količine.

Upravo na manjim stovarištima u Sremskoj Mitrovici beleže se najveći skokovi cena, pa ne iznenađuje da pojedini građani izračunavaju da ih pelet trenutno košta i do 60.000 dinara po toni. Iako je ponuda nešto bolja nego u oktobru, stručnjaci ne očekuju ozbiljan pad cena u skorije vreme.

Tržište peleta i dalje je pod pritiskom, a pred građanima je još jedna izuzetno skupa grejna sezona.