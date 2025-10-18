Slušaj vest

Ko nije kupio pelet na vreme ili je tokom prethodnih hladnih dana načeo gomilu, pa bi sad da dopuni, moraće da sačeka najmanje mesec i po dana da bi ga nabavio, pošto stovarišta u Srbiji uglavnom nemaju ovu vrstu ogreva ni za lek.

Velika nestašica peleta izazvana je iznenadnom ogromnom potražnjom, pa su i oni koji su ga imali dosta na lageru sve količine rasprodali za dva dana.

Snalazi se ko kako zna

Oni koji se greju na ovu vrstu ogreva moraće da se snalaze kako znaju i umeju ili da cvokoću do pola zime.

- Celu kuću sa četiri stana grejem na pelet i svake godine na vreme naručim nekoliko tona. Ove godine sam čekao da mi prođe slava Miholjdan pa da ga onda kupim i složim pored kotla u velikoj prostoriji u kojoj inače slavimo. Nisam očekivao da ga neće biti, a kad sam pozvao da naručim, rekli su mi da mi ga mogu isporučiti tek za mesec i po dana. Problem je što u kotao ne može da se stavlja druga vrsta ogreva osim peleta, pa osim klima-uređaja nemamo drugi način da se grejemo. Srećom jedan prijatelj je kupio na vreme, pa ću od njega da pozajmim dok meni ne stigne naručena količina - kaže V. Č. iz Borče.

CENE OGREVA 15.000 dinara 1,5 m3 istruganog i iscepanog drveta na paleti

19.000 do 27.000 dinara, zavisno od vrste, košta tona uglja s prevozom

38.000 dinara koštao pelet po toni

Da će i drugi građani koji se greju na pelet čekati do pola zime da kupe ovu vrstu ogreva, jasno je i po tome što na stovarištima ogreva pojma nemaju kada će iz fabrika stići nove količine i koji su razlozi za nestašicu. Kolika pomama vlada za peletom, vidi se i po tome što su mnogi iz Beograda išli da ga kupe čak u Kragujevac.

Nagla potražnja ispraznila zalihe

- Niko se ovome nije nadao. Mi smo imali pelet do pre dva dana. Doskoro ga niko nije kupovao, a onda je sve što smo imali na lageru i što je trebalo da prodajemo do Nove godine otišlo brzo. Ljudi su dolazili iz Beograda i Mladenovca kombijima i kamiončićima i kupovali. Očekujemo još neke količine koje treba da nam isporuče iz fabrike - kaže za Kurir Ivan Kostić, vlasnik stovarišta za ogrev "Slava-trans" iz Kragujevca.

On dodaje da je pelet prodavao po ceni od 38.000 dinara za tonu, a pošto ga sad nema ni u fabrikama, nema ni cene.

- Interesovanja ima i dalje, sad svi traže, ali ni u fabrikama ne mogu da kažu kad će ga biti - ističe Kostić.

Da peleta nema pre svega zbog ogromne potražnje, ističe i Mladen Stojadinović, generalni direktor fabrike "Bio enerdži point" iz Boljevca.

- Možda nema one količine peleta na tržištu koja je neophodna, ali to je samo zbog toga što je potražnja ogromna u istom momentu. Proizvođači su nešto prilagodili cene, ali to povećanje cena nije bilo veliko - do deset odsto. Mi ne možemo da garantujemo za to kako se trgovci ponašaju na tržištu i da li neko, ne daj bože, koristi ovakvu situaciju - ističe Stojadinović.

Uvođenje reda na tržištu peleta

On podseća da je početkom marta država ukinula zabranu na uvoz ove vrste ogreva, kao i da je donet Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čvrsta goriva, koji će uvesti red na tržištu Srbije.