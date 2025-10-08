Slušaj vest

Sneg u oktobru je ispraznio stovarišta u Čačku i okolnim opštinama. Peleta na lageru vise nema, a za ogrevno drvo postoje liste čekanja. Jedina dobra vest je da cene ogreva nisu u većoj meri rasle. Da li ćemo zimu čekati u hladnim domovima, proveravala je naša ekipa u Čačku.

Foto: Kurir Televizija

Čačani koji tokom leta nisu nabavili ogrev za predstojeću grejnu sezonu, ovih dana su u velikoj nevolji. Zbog naglog zahlađenja na gotovo nijednom stovarištu peleta nema, a tamo gde ga ima, prodaje se na vreću.

- Liste čekanja za pelet, nažalost, ima. Trenutno ga prodajemo samo na džak i količine smo, što kaže, ograničili na 20 džaka po kupcu, da bi svim potrošačima izašli u susret - objašnjava Miroslav Milošević, vlasnik preduzeća "Milošević BM" Čačak.

Foto: Kurir Televizija

Što se nabavke peleta tiče, trgovci nisu optimistični jer ga u fabrikama nema dovoljno. A razlog je sneg koji je zavejao šume odakle se eksploatiše drvo za njegovu proizvodnju. Ogrjevnog drveta na stovarištima za sada ima.

- Mi neke količine drveta koje imamo, tu pomerajna cena neće biti. Verujem u budućih desetak, petnaest dana neće biti. Do tad imamo rezervi, šta će se tu dešavati ne znam i tu se lista čekanja pomera jer, opet kažem, ista stvar kako peletari ne mogu da dođu do drveta, tako i mi koji prerađujemo drvo isto ne možemo da dođemo na teren da bismo drvo tovarili i da bismo spremali uopšte - ističe Milošević.

NESTAŠICA PELETA U ČAČKU! Lista čekanja formirana, čeka se do dve nedelje, na jednog kupca maksimalno 20 džakova Izvor: Kurir televizija

Čekanje za isporuku ogrjevnog drveta na ovom stovarištu je duže od dve nedelje. Cena bukovih i hrastovih oblica je 7.500 dinara po kubiku. Pelet se kreće u rasponu od 29 do 31 hiljada dinara po toni, ali se trenutno prodaje isključivo na kilogram.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.