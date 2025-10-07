Slušaj vest

Peleta na lageru više nema, a za ogrevno drvo postoje liste čekanja. Jedina dobra vest je da cene ogreva nisu u većoj meri rasle.

Čačani koji tokom leta nisu nabavili ogrev za predstojeću grejnu sezonu, ovih dana su u nevolji. Zbog naglog zahlađenja na gotovo nijednom stovatištu peleta nema. A tamo gde ga i ima prodaje se na vreću.

- Od kraja septembra, pa sve dane u ovom mesecu pelet prodajemo na vreću. Razlog je da niko ne ostane vez ogreva. Velike isporuke, na tone, smo za sada stopirali, jer peleta nema ni na lageru ni u nabavci - priča Miroslav Milošević, vlasnik preduzeća "Milošević BM" u Čačku.

Trgovci nisu optimistični Foto: Denis Čeković

Što se dalje nabavke peleta tiče trgovci nisu optimistični jer ga u proizvodnji nema dovoljno, a razlog je sneg koji je zavejao šume odakle se eksploatiše drvo za njegovu izradu.

- Sneg je zavejao okolne planine odakle se eksploatiše drvo za izradu peleta. Sneg se na Goliji i okolnim planinama još nije otopio i pitanje je kada će. Drvoseče ne mogu da pristupe šumama jer su i putevi zavejani. Kažu da zaliha nemaju i da ih je sneg u oktobru zatekao - priča Milošević, dodajući da za sada nema vesti o eventualnom poskupljenju ovog energenta u nabavci.

Čekanje za isporuku ogrevnog drveta, tamo gde ga ima, je duže od dve nedelje. Ogrevno drvo se kreće oko 7.500 dinara po kubiku. Pelet košta od 29 do 31.000 dinara po toni ali se može kuptit isključivo na kilogram i to na svega jednom stovarištu u Čačku.



