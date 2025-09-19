Slušaj vest

Polako, ali sigurno ispraćamo leto. Bez obzira što se još uvek dnevne temperature opiru prvim naznakama hladnijeg vremena, drugi talas kupovine ogreva to jasno potvrđuje. Kakve su cene ogreva za ovu godinu - proverili smo u Subotici.

Drva će za predstojeću zimsku sezonu biti dovoljno, procenjuju iz stovarišta, a cena nabavke je gotovo na nivou prošlogodišnje.

Lajčo Bašić Palković Foto: Kurir Televizija

- Ljudi samo dopunjuju ogrev, većini je i ostalo od prošle godine. S obzirom da je zima bila blaga, nije se mnogo ložilo. Dopunjuju da imaju do 25. decembra, već u januaru se nadaju suncu - kaže Lajčo Bašić Palković, vlasnik stovarišta u Subotici:

Kubik drva, na severu Srbije, kreće se od 8.500 do 9.500 hiljada dinara u cepanicama, u paletama staje po dva kubika što je 18.500 dinara i to sa prevozom na lokalu.

1/3 Vidi galeriju ogrev Foto: Denis Čeković

- Postoji drvo već unapred iscepkano i upakovano u palete, što je mnogo lepše ali i malo skuplje. Međutim, većinom su naši kupci stariji ljudi i mnogo im je lakše kupovati ovakvu vrstu drva - kaže Bašić Palković.

Uglja iz domaćih rudnika nema ni ove godine na prodaju za široku potrošnju, ali je tu bosanski ili crnogorski:

- Cena iz Banovića je 23.000 dinara. A crnogorski od 12.500 dinara. Isporuka je za sada normalna i ne pravimo neke posebne spiskove.

Kada je reč o peletu, tona se može pazariti u rasponu od 26.000 dinara pa sve do šest hiljada više od navedene sume.

Proveravali smo cenu ogreva u Subotici! Drva od 8.500 do 9.500 dinara, pelet i ugalj drastično skuplji: Evo kako se kreću i da li će biti zaliha Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs