Od prvog oktobra poskupljuje struja, od istog datuma očekuju nas i više cene grejanja u Beogradu. Verovatno neće mirovati ni cene drva i uglja. Kurir televizija, bila je prvo u Čačku gde grejna sezona treba da krene tačno za mesec dana.

Na području čačanske teritorije se nalazi oko 40.000 stambenih jedinica od koji se sa gradske toplane zagreva oko 8.000. Najveći procenat tamošnjeg stanovnioštva grejanje će morati da obezbedi u sopstvenoj režiji. Svi oni koriste individualne kotlove koji rade s različitim energentima. Mnogi Čačani su ogrev nabavili još tokom leta, a ovih dana to čine i ostali. Na stovarištima ogreva najviše se traže drva i peleti.

Miroslav Milošević, vlasnik stovarišta „Milošević BM Čačak“ govorio je za Kurir televiziju o cenama i potražnji ove godine:

Miroslav Milošević Foto: Kurir Televizija

- Interesovanje za drvo je prilično veliko. Kako se približava zima, tako je interesovanje sve veće. Traže se drva i peleti. Čačani su se najviše grejali na drva, ali poslednjih godina, prelazi se malo na druge energente, tako da pelet preuzima inicijativu, dosta je ljudi prešlo i na gas. Grejanje na drva 50%, na pelet 30%, na gas možda 20%.

Kupci ogreva u Čačku najviše traže buku ili cer, a ništa manja potražnja nije ni za hrastovim drvetom. Nevezano za vrstu, cene po kubiku su manje više identične.

- Cena se ništa nije menjala i dalje. Cena metarskog drveta je 7500 dinara, istruganog i isečenog je 8500 dinara, usluga struganja je 1000 dinara. Prevoz je besplatan, na području grada kupac ne plaća ništa. Prevoz ako izlazimo van grada simbolični je, samo se plaća gorivo do tu - ispričao je Milošević.

Gosti koji su govorili na ovu temu u emisiji "Puls Srbije" bili su Vanja Vukić, direktor JKP beogradskih elektrana i Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave.

Vanja Vukić Foto: Kurir Televizija

Određivanje cene grejanja

- Cena grejanja se određuje na osnovu metodologije koju je propisala Vlada Republike Srbije i to važi za sva komunalna preduzeća koja se bave ovom delatnošću. Mi do 1. septembra moramo da dostavimo lokalnoj samoupravi da li dolazi do povećanja cene grejanja ili ne. To povećanje cene grejanja se radi na osnovu metodologije koja je egzaktna i mora tačno da se izvrši propračun a to zavisi od porasta cene gasa i cene energenata i povećanje troškova održavanja. Naša cena grejanja se sastoji od dva segmenta. Jedan je fiksni deo koji se odnosi na to održavanje instalacija, popravke i tako dalje i onaj varijabilni deo koji se odnosi na povećanje cene energenata - kaže Vukić i dodaje:

- U nekom prethodnom periodu je prestala da važi uredba o ograničenju gasa i u prethodnih godinu dana je došlo do značajnog skoka cena energenata, a pre svega gasa. Sve elektrane su do 1. septembra dužne da pošalju lokalnoj samoupravi da li će doći do poskupljenja grejanja i za koju cifru. Zadatak lokalne samouprave je da to odobri pre početka grejne sezone, koja počinje 15. oktobra. Mi smo spremni i 1. oktobra krećemo sa funkcionalnim probama. Ukoliko temperatura spoljna padne, mi možemo da počnemo grejanje i prvog oktobra.

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

Međunarodne tenzije utiču na cenu gasa u Srbiji

Rabrenović objašnjava da li je realno očekivati da će Srbija dobiti najpovoljniju cenu gasa u Evropi:

- Imali smo dijalog predsednika Putina i Vučića. Predsednik je više puta naglasio da ćemo imati najbolju cenu u Evropu, a to je rezulat višegodišnjih dogovara i prijateljstva. Bez obzira na pritiske, mi nismo uveli sankcije Rusiji, to je za građane veoma dobra vest i daje nam snagu prema relacijama nad drugim partnerima. 2008. godine smo dozvolili da zavisimo od bratske Rusije, ali to nije dobro za nas. Za sada se dobro držimo, iako ima tu određenih tenzija što se tiče sankcija - kaže Rabrenović i dodaje:

- Videli smo koliko je bio težak odnos između Sjedinjenih američkih država i Evropske unije i sav taj carinski rat, koji se sada smirio. Imamo situaciju da Evropska unija ima 15% carinu, pa da mora da plati milijarde silne naoružanja, da investira u SAD, a to sve smanjuje konkurentnost evropske privrede a nažalost su oni naš glavni trgovinski partner sa oko 68% trgovine, investicija. Zbog toga mi moramo dalje da diverzifikujemo naše partnere, da otvaramo nova tržišta i da unapređujemo javni sektor. Izgurali smpo mi dobro ovu godinu, a energetika je stub stabilnosti države pored zdravstva, privrede i vojske.

