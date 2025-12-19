Slušaj vest

Prema poslovnoj transakciji koja će biti kompletirana nakon regulatornih odobrenja, "Avio Network“ biće vlasnik 99,3834% najveće kompanije za održavanje civilnih aviona na prostoru bivše Jugoslavije.

Očekuje se da će transakcija biti zaključena u prvom kvartalu 2026. godine.

Kako su za ovaj portal rekli iz kompanije „Avio Network“, pre nekoliko dana potpisan je ugovor o kupovini vlasničkog udela (SPA – „Share Purchase Agreement“) u Jat Tehnici.

Naglašavaju da je transakcija uslovljena pribavljanjem svih potrebnih regulatornih odobrenja, uključujući saglasnost Komisije za zaštitu konkurencije, kao i ispunjavanjem ostalih uslova za njeno kompletiranje.

– Predloženo preuzimanje ima za cilj unapređenje kapaciteta kompanije „Avio Network“ u oblasti održavanja, remonta i tehničke podrške putničkih aviona kao i proširenje ponude ovih vrsta usluga klijentima. Takođe, kupovina udela u Jat Tehnici predstavlja značajan korak u pravcu jačanja naših kapaciteta i naše dugoročne strategije rasta - izjavila je Marija Dozet, izvršna direktorka "Avio Networka“.

Posluju u Beogradu od 2017.

Kompanija „Avio Network“ bazirana je na aerodromu „Nikola Tesla“ i posluje od 2017. godine, kada su svoje aktivnosti započeli u nišnim aktivnostima pranja i čišćenja putničkih aviona.

Kako za Tango Six kaže osnivač kompanije Aleš Luci, plan mu je oduvek bio da prošire aktivnosti i na održavanje letelica pa su u periodu Korone počeli sa pripremama za pribavljanje dozvole za vuču i izguravanje aviona, prve aktivnosti kompanije u spektru MRO usluga i zemaljskog ospluživanja:

- Postupak je trajao oko godinu dana i uspešno je završen ispred srpskih civilnih vazduhoplovnih vlasti početkom 2022. godine. Takođe smo u 2021. godini započeli pripreme za otvaranje linijske stanice za linijsko održavanja aviona. Potrebna su bila značajna ulaganja u opremu i ljude. Sredinom 2022. godine, uspešno otvaramo linijsku part 145 stanicu. Za sve poslove naša kompanija poseduje sve zahtevane licence nadležnih vazduhoplovnih vlasti Srbije i EU - kaže Luci i kao prve klijente u delu linijskog održavanja navodi nacionalnu avio-kompaniju Er Srbiju, kao i druge: Leav, DAT, „Easy Jet“, „Lumiwings“ i San Marino.

Kompanija u 2023. godini dobija sopstvene nacionalne sertifikate. Na „Avio Network“ „capability“ listi za linijsko održavanje trenutno su: ATR (42-400/500/ 72-212A – PWC PW120), Erbas (A319/A320/A321 – IAE V2500/CFM56 i A330-200/300 – RR Trent 700) i Embraer (ERJ-190-100/200 – GE CF34). Uskoro planiraju da uložite u školovanje kadra i u nabavku alata za Boing letelice.

Imaju 90 zaposlenih

- "Avio Network“ trenutno ima 90 zaposlenih. Avio-mehaničare, inženjere, planere održavanja i administrativno osoblje. Pre dve godine započeli smo i sa internim obukama, u prvom turnusu 30 avio-mehaničara, sa modularnim kursevima za različite tipove aviona B1 i B2 licence. – kaže Luci.

Jat Tehnika je privatizovana u novembru 2019. godine. Država je tada prodala 99,3834% svog udela „Avia Prime“ konzorcijumu iz Praga. U nadmetanje je pored „Avia Primea“ bila uključena i kompanija „SR Technics“ iz Švajcarske koja je u Beogradu prisutna od 2015. godine kroz svoj „back-office“.

„Avia Prime“ je u to vreme bio vlasnik dva MRO-a, poljskog „Linetecha“ i slovenačke Adria Tehnike.

Vlasnik 72% „Avia Primea“ od 2017. godine je češki finansijski fond „Hartenberg Holding“ koji u julu prošle godine preuzima Adria Tehniku od „Avia Primea“ koji se povlači iz vlasništva slovenačkog MRO-a. Hartenberg pre par nedelja prodaje Adria Tehniku kompaniji „Easy Jet“.