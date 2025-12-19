Slušaj vest

Luksuzno imanje pod imenom "Sunset Boulevard Lujo" u Puntiru kod Palme se prodaje, a nakon što je godinama "izazivalo probleme" i provokativne naslove u medijima.

Oni koji žive u blizini ovog luksuznog bisera kod Palme nikad nisu imali mira jer su u kući redovno bile održavane žurke, a komšije su morale da trpe glasnu muziku do duboko u noć, kao i krike gostiju.

Tamo su navodno potrošene velike količine kokaina, a stanari su često imali seks pored bazena, bar su tako frustrirane komšije pričale za "Mallorca Magazin".

Zvanično, kuća ima licencu za iznajmljivanje za odmor za osam osoba. U praksi, međutim, navodno je tamo redovno boravilo 20 do 30 gostiju. Venčanja, žurke pored bazena, vikend pijanke. Ukratko - luda zabava bez obzira na posledice.

Žalbe upućene gradu, ostrvskom savetodavnom telu i vladi Baleara su se gomilale, ali su donele malo rezultata. Bilo je indicija da su na kući rađene i nedozvoljene prepravke i popravke koje su omogućile veće događaje, ali ništa nije učinjeno...

Cena 2,6 miliona evra

Sada je imanje od 800 kvadratnih metara na prodaju za 2,6 miliona evra. Za ovu cenu dobija se "izuzetna vila sa licencom za iznajmljivanje za odmor", kako piše u oglasu. Sa dve stambene jedinice, nekoliko apartmana, ukupno osam spavaćih soba, velikim bazenom i klima-uređajem u svim sobama.

Trenutno se objekat još uvek iznajmljuje za 7.000 evra mesečno, a apartmani i sobe su oglašene za rezervaciju i na brojnim popularnim sajtovima za booking. Taj ugovor o zakupu može se preuzeti – ili prekinuti. Za ovo drugo se nadaju komšije. Za njih bi prodaja bogatoj, mirnoj porodici bila kao oslobađanje. Da li će ta želja biti ostvarena, ostaje da se vidi. Vrlo je moguće da ponovo kupac bude neko kome je profit važniji od mira.