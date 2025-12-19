Slušaj vest

Platforma TikTok, u vlasništvu kineske kompanije ByteDance potpisala je ugovor o prodaji svog američkog entiteta zajedničkom preduzeću koje kontrolišu američki investitori, prema internom memorandumu.

Sporazum bi trebalo da bude zaključen 22. januara, prema internom memorandumu koji je poslao izvršni direktor TikToka Šu Ču.

Prema memorandumu, Orakl, Silver Lejk i MGX sa sedištem u Abu Dabiju zajedno će posedovati 45 odsto američkog entiteta TikToka. Gotovo trećinu kompanije držaće filijale postojećih investitora ByteDance, a gotovo 20 odsto će zadržati ByteDance.

Bela kuća i kineska vlada su u septembru postigle principijelni dogovor o prodaji američkog poslovanja TikToka zajedničkom preduzeću koje kontroliše američka investitorska grupa koju predvode Andresen Horovic, Silver Lejk i Orakl.

BiznisKurir/Aksios

Ne propustiteInfoBizEVROPSKA KOMISIJA UPOZORAVA METU, IKS I TIKTOK: Nije nas briga odakle ste, pridržvajte se evropskih propisa
Ursula fon der Lajen zarađuje 34.800 evra mesečno
InfoBizAMERIČKI INVESTITORI PREUZIMAJU TIKTOK? Pregovori oko ulaganja u aplikaciju u toku, Kina ima jedan zahtev
shutterstock_tik tok (3).jpg
InfoBizSAD JE I ZVANIČNO NAJBOGATIJI ČOVEK U KINI: Osnivač TikToka dogurao je do 57,5 ​​milijardi dolara
profimedia0238854642.jpg
InfoBizKO ĆE BITI NOVI VLASNIK TIKTOK-A? On je prvi objavio milionskoj publici da želi da ga kupi, a evo šta je imao Tramp da kaže na to
tiktok-2.jpg