Amerikanci preuzimaju TikTok: Kinezi prodali aplikaciju, Orakl i moćni investitori ulaze u igru
Platforma TikTok, u vlasništvu kineske kompanije ByteDance potpisala je ugovor o prodaji svog američkog entiteta zajedničkom preduzeću koje kontrolišu američki investitori, prema internom memorandumu.
Sporazum bi trebalo da bude zaključen 22. januara, prema internom memorandumu koji je poslao izvršni direktor TikToka Šu Ču.
Prema memorandumu, Orakl, Silver Lejk i MGX sa sedištem u Abu Dabiju zajedno će posedovati 45 odsto američkog entiteta TikToka. Gotovo trećinu kompanije držaće filijale postojećih investitora ByteDance, a gotovo 20 odsto će zadržati ByteDance.
Bela kuća i kineska vlada su u septembru postigle principijelni dogovor o prodaji američkog poslovanja TikToka zajedničkom preduzeću koje kontroliše američka investitorska grupa koju predvode Andresen Horovic, Silver Lejk i Orakl.
BiznisKurir/Aksios