Sa prvim znacima jeseni, potražnja za ogrevom u Srbiji ponovo raste. Više od 60% domaćinstava i dalje koristi drva, a najtraženija je bukva. Cene se razlikuju u zavisnosti od lokacije – u oglasima se kreću od 65 evra po kubiku u južnoj Srbiji do 11.000 dinara u prestonici.

Za prosečno domaćinstvo koje troši oko deset kubika po sezoni, grejanje je značajna stavka u kućnom budžetu. Kada je reč o uglju, pljevaljski i lignit iz Stanara su dostupni po 18.500 dinara po toni. Zbog toga se postavlja pitanje - ima li dovoljno zaliha za sve koji planiraju da se greju na čvrsto gorivo?

Gosti koji su u emisiji "Redakcija" razgovarali o ovoj temi bili su Đorđe Ostojić, ekonomista i Boris Ivanović, master inženjer šumarstva, JP "Srbijašume".

Jeftiniji ogrev za tri kategorije stanovništva

- Pre dve nedelje je sve počelo i mere su bile adekvatne jer je interesovanje bilo na visokom nivou. Dobro je da smo mi ponudili za tri kategorije stanovništva mogućnost jeftinijeg ogreva. Ponudili smo penzionerima, invalidima kao i ratnim i vojnim. Mi smo cenu spustili za 15% i ona sada iznosi 4478 dinara. Ta kategorija stanovništva može da kupi po domaćinstvu 10 metara kubnih i prevoz u cenu tu nije uračunat - kaže Ivanović i dodaje:

- Takođe, za socijalno ugrožen deo stanovništva smo značajnije snizili cenu i pošto su već imali sniženu cenu, to je sniženje od 47%, što iznosi 2900 dinara. Napravili smo mogućnost za treću kategoriju. Naime, izdvajamo tih 1000 najuggroženijih porodica, kojima će biti potpuno besplatno isporučenih 8 metara kubnih drva po domaćinstvu, sa sve utovarom, istovarom. Zalihe su sasvim dobre. U poslovnoj 2024. mi smo domaćinstvima prodali oko 190.000 metara kubnih ogrevnog drveta. Naša prodaja 2025. je bila oko 100.000 metara kubnih. Sve je iz naših redovnih seča.

Grejanje na struju je luksuz

- Drvo i dalje dominira. Mlađa populacija i dalje preferira grejanje na struju. Negde 60% domaćinstava koristi ogrevno drvo i mere će sigurno imati efekte na samu potrošnju. Mislim da bi bilo bolje da su ove mere došle ranije jer domaćinstva planiraju grejanje i tokom leta. Tako da su kažnjeni oni koji su kupili ogrev na vreme. To je možda propuštena prilika i velika stvar u budžetu. Drvo je možda najpovoljnija opcija od svih. Grejanje na struju je luksuz, jer je investicija relativno visoka u startu

Ostojić objašnjava i kakva je situacija sa tržištem energenata, kao i da li su se cene stabilizovale:

- Cene stabilno rastu, tako da su ljudi navikli da očekuju da će cene energenata bili skupji, ali je taj stabilan porast energenata već iskalkulisan u nekim našim budžetima. Mi imamo stabilnu ponudu drveta, pa to ljudi ne osete toliko. Međutim, bilo je situacija kada su ljudi morali hitno da se prebace sa peleta na druge energente, zbog rasta cena li se to sada malo i stabilizovalo i nije tako kritično.

Ivanović dodaje i da je drvo veoma nezahvalno po očuvanje živone sredine:

- Veliki broj štetnih gasova staklene bašte dolazi od grejanja ogrevom. Samo korišćenje drva ublažuje posledice klimatskih promena i oštećuje eko sisteme. Intenzirivranje bio mase je nešto što bi bilo racionalno sistematski uređeno i time bi korišćenje bilo racionalnije a štetnost po životnu sredinu minimalna.

Cena drva u Novom Pazaru

A, cene ogreva proveravao je reporter Kurir televizije, Emir Ličina, koji je posetio jedno od stovarišta u Novom Pazaru:

- Cene se kreću između 50 i 60 evra i između 60 i 70 za ona koja su već iscepkana. Kroz čitavu ulicu su parkirani kamioni koji nude različite vrste drva. Svako može da priđe i pogleda - istakao je Ličina.

Sagovornik reportera je istakao da za ogrev poslednjih godina bira drva, pa otkrio i koja:

- Isključivo koristim drvo za ogrev i prilikom kupovine gledam kvalitet drveta. Bukovo drvo uvek koristim. Važna je kubikaža, jer ako ni je ta kubikaža, onda cena nije 50 evra već mnogo veća. Ne koristimo ugalj zbog zagađenosti, već samo drva. Mi gledamo u svemu da uhvatimo zadnji minut, a takođe mnogi od nas kupuju tokom leta.

