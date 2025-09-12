Slušaj vest

Subotičani se uveliko pripremaju za zimski period – drvare rade punom parom, a potražnja za ogrevom u ovom trenutku i te kako postoji. Vlasnik jedne od subotičkih drvara kaže da interesovanje oscilira, ali su zalihe stabilne.

Interesovanje za ogrev se javlja u talasima – neki ga kupuju već u proleće, ako naravno imaju finansijsku mogućnost za to, i onda ostave drva da se osuše. Sada smo u drugom talasu kada kupuju oni koji to do sada nisu stigli. Taj talas je bio najintenzivniji pre oko mesec dana, a sada se polako stišava.

Složena iscepana drva Foto: Shutterstock

Što se tiče snabdevanja – drva ima dovoljno. Problema je bilo, pre svega sa radnom snagom u šumama, jer su, kako kažu, niske zarade odbijale radnike. Međutim, povećanjem otkupnih cena, situacija se stabilizovala – sada radnika ima, i isporuke teku bez zastoja.

"Sad je cena 8.500. Bilo je 7.600-7.700 tokom leta. Pre mesec dana otprilike, kako je taj talas krenuo, bilo je problema sa nabavkom, ali u dogovoru sa tim šumskim radnicima, usvari sa dobavjačima, dali smo im višu cenu, i mi smo tu podigli cenu, i onda su mogli naći radnike. Takva je jednostavno bila situacija. Radi se inače o tvrdim drvima - bukva, bagrem, hrast, i cena je ista za sve", objašnjava Žolt Nemet, vlasnik jedne subotičke drvare.

Kada je reč o uglju, situacija je nešto složenija. U drvarama se mogu naći pljevaljski ugalj i Stanari lignit, dok je ugalj iz Banovića trenutno nedostupan.

Situacija sa ugljem je složenija Foto: Shutterstock

"Kada je u pitanju ugalj iz Banovića, tamo je u rudniku štrajk, tog uglja nema, ali očekuje se da će ga uskoro biti. Ugalj iz Pljevalja dolazi bez problema, ima ga, krenuo je i ugalj iz Stanara, to je takođe kvalitetan drveni ugalj. Njegova cena je 18,5 hiljada, isto košta i pljevaljski, dok je ugalj iz Banovića 23 hiljade, a sušeni, kad ga ima, tu negde takođe oko 22-23 hiljade dinara", dodaje Nemet, prenosi RTV.

Dakle – ogreva ima, ali su cene nešto više. Oni koji su ranije nabavili drva, prošli su povoljnije. Za ostale, još uvek nije kasno – sledeći talas kupovine očekuje se uskoro, a isporuke su i dalje redovne.

Povoljnost za socijalno ugrožene

Javno preduzeće „Srbijašume“ objavilo je na portalu da je za socijalno ugrožene kategorije stanovništva cena ogrevnog drveta za domaćinstva od 1. septembra, 2.900 dinara po kubnom metru, sa porezom na dodatu vrednost (PDV).

Važeća cena od 4.581,50 dinara umanjena je, kako je navedeno, 36,7 odsto u okviru ekonomskih mera, osmišljenih sa ciljem da se poboljša životni standard najugroženijih građana.

Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce I, II i III kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava (članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog invalida rata) – važeća cena od 5.269 dinara po kubnom metru umanjuje se za domaćinstva 15 odsto i iznosi 4.478,65dinara po kubnom metru sa PDV-om.

Besplatan ogrev Za 1.000 najugroženijih porodica– biće obezbeđen besplatan ogrev u količini od osam kubnih metara po domaćinstvu. Te olakšice važe šest meseci, odnosno do 1. marta 2026, uz mogućnost produženja. Zainteresovani građani za više informacija mogu se obratiti najbližoj Šumskoj upravi ili Šumskom gazdinstvu, gde će moći da se prijave uz odgovarajuću dokumentaciju kojom potvrđuju da pripadaju jednoj od tih kategorija. Za sva dodatna pitanja i informacije građani mogu pozvati, radnim danima (ponedeljak–petak) od 07 do 15 časova, na brojeve telefona: 011 711-85-10 ili 066 815-0605.

Kako se kreću cene u Beogradu i ostalim delovima Srbije?

U ponudi na oglasima mogu da se nađu i iscepana drva, koja u zavisnosti od mesta koštaju minimum 65 evra. Najjeftinija su u Leskovcu, dok se u Beogradu cena kreće od 8.000 do 11.000 dinara.

Trenutno se cepana bukva u Sremskoj Mitrovici prodaje po ceni od 8.000 do 10.000 dinara po kubiku. Najskuplja i najtraženija i dalje je bukva, a građani u proseku kupuju oko 10 metara drva za zimu.