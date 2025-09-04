"DO 15. SEPTEMBRA ĆE SVE BANKE AŽURIRATI SVOJE PONUDE" Stamenković obrazložio zahteve NBS oko povoljnih kredita
Mera Vlade Srbije za snižavanje kamatnih stopa zaposlenima i penzionerima s mesečnim prihodom do 100.000 dinara izazvala je veliku pažnju.
Od ponedeljka, kada je Banka Poštanska štedionica startovala sa odobravanjem jeftinijih kredita, građani su je zatrpali sa zahtevima za odobrenje neke od vrsta kredita na koje se odnosi mera Vlade Srbije za snižavanje kamatnih stopa zaposlenima i penzionerima s mesečnim prihodom do 100.000 dinara.
Više o ovoj temi za "Puls Srbije" govorio je Darko Stamenković, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka.
- Ova mera NBS jeste upućena u vidu supervizijskog očekivanja NBS. Dakle ona je krajem avgusta priložila dopis bankama izražavajući svoja očekivanja u domenu smanjenja kamatnih stopa na određene kredite banaka. Sve banke koje odobravaju stambene kredite su se odazvale pozivu i očekivanjima NBS, pa očekujemo da do 15. septembra svi ažuriraju svoje ponude i obezbede građanima kredite u skladu sa NBS - započeo je, pa se osvrnuo na brojke podnetih zahteva:
- Nisu nas iznenadile brojke, sve banke koje odobravaju ovakvu vrstu kredita će do 15. septembra objaviti svoje ponude. Očekujemo da će odziv nastaviti da bude ovakav kakav jeste. Trajanje ove mere je predviđeno za narednih 12 meseci, pa građani ne moraju da žure, već da isplaniraju svoje potrebe i donesu odluku. Imaju dosta vremena.
REALIZOVANO 130 KREDITA: