Produženo leto zbunilo je mnoge Vranjance koji se zimi greju ogrevnim drvetom tako da je većina njih ove godine kasnije pazarila drva za ogrev.

Drva su stigla baš kada je početkom oktobra došlo do nagle promene vremena i do pada temperature.

“Imali smo i sneg i kišu, ali struganje ogrevnog drveta i po tom vremenu nije izostalo. Obično u maju naručim drva, sredim, skladiram, a ove godine nisam to uradio. Leto visoke temperature, godišnji odmor i misliš ima vremena. Drva su mi stigla baš kad je zahladnelo, kubik sam plaćao 60 evra”, navodi Dušan iz Vranja.

On ističe da se zabrinuo zbog naglog zahlađenja pa je ove godine naručio četiri kubika više. Dušan napominje da posle struganja i prebacivanja drva, a onda i ređanja mora da se ukloni i trina, da se napune džakovi I pozove nadležna služba komunalnog preduzeća da iznese otpad.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Njegov komšija Dragoslav kaže da sa nabavkom ogreva nema igranja posebno ako ste malo stariji.

“Ne rizikujem na dve nedelje već u maju naručim po dva kubika pa za dve nedelje opet, kako bih mogao da ih naređam natenane. Naručujem cepkana, mešovita i bukova i hrastova. Skuplja su hrastova, kubik je 70, a bukova su 60 evra”, objašnjava Dragoslav.

Foto: Kurir.rs/T.S.

S druge strane, Slobodan kaže da se rešio drva kada je pre godinu i po dana ugradio toplotnu pumpu, zahvaljujući subvencijama grada u okviru energetske efikasnosti.

"Ugradio sam pumpu februara 2024. Do tada sam imao etažno grejanje na drva. Bilo je mučno i naporno oko ogreva. Imam 67 godina i više nisam u mogućnosti da prvo sređujem drva posle nabavke, pa sam rešio da iskoristim mogućnost koju su pružili država i grad sa subvencijom od 50 odsto za ugradnju toplotne pumpe", objašnjava Slobodan.

Foto: Kurir.rs/T.S.

On dodaje da je procedura ugradnje jednostavna ukoliko imate već postojeći sistem za etažno grejanje.

“Ono na šta morate da budete spremni je uvećan iznos računa za struju. Oni se kreću od 12 do 18.000 dinara u zavisnosti od hladnoće, u zimskom periodu, ali taj iznos obuhvata i ostale potrošače struje u domaćinstvu ne samo grejanje toplotnom pumpom”, objašnjava sagovornik Kurira.

Slobodan ističe da je i pored toga zadovoljan i iznosi računicu da je jeftinije grejanje na toplotnu pumpu nego na drva. Za godinu dana pre nego što je ugradio toplotnu pumpu plaćao je 650 evra za ogrevno drvo plus sređivanje, a ovako su mu računi za struju ukupno oko 580 evra u grejnoj sezoni.

Foto: Kurir.rs/T.S.