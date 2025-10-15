Slušaj vest

Kanadska kompanija Mundoro Capital Inc objavila je da je sklopila konačni ugovor o opciji sa firmom koja je u vlasništvu australijske korporacije BHP Group Limited, prema kojem BHP ima mogućnost da stekne udeo u sedam Mundorovih istražnih dozvola u Srbiji.

Reč je o projektu Centralni Timok kod Zaječara, a ugovor se odnosi na bakarno-zlatni porfirni sistem Skorusa, zatim Tilva Roš, gde je iskopavanje rovova dalo rezultat od 12 metara sa 30,39 g/t zlata i 171,27 g/t srebra, kao i na lokalitete Markov Kamen, Orlovo, D-vein, Prekostenski, Zlot 1, 2 I 3, Bukova, Tilva Mare, Glavica, Bačevica Sever, Gorunov, Oblez SE i Branik, ukupno na 418 kvadratnih kilometara.

CIlj 100 odsto udela

U skladu sa ugovorom, Mundoro je BHP-u, koji je jedna od najvećih rudarskih kompanija na svetu pored Rio Tinta, dao opciju da u roku od 10 godina stekne 100% udela u projektu nazvanom BHP-Mundoro Centralni Timok. Da bi ostvario opciju, BHP mora da finansira ukupno 35 mil USD istraživanja.

Mundoro će upravljati projektom, a nakon ispunjavanja opcionog ugovora zadržava tantijemu od 2% od prodaje metala.

Mundoro u Srbiji od 2011. godine traži bakar i zlato i druge metale, u reonu Timočke krajine.

Ovo nije prva saradnja Mundora i BHP-a u Srbiji - u januaru 2023. Kanađani su takođe sklopili opcioni ugovor sa Australijancima, prema kojem BHP ima mogućnost da stekne vlasništvo u tri srpska bakarna projekta: Borsko Jezero, Južni Timok i istražno područje Trstenik.

BHP je nakon toga u Srbiji osnovao i ćerku firmu u Srbiji, BHP Metals Exploration doo, čiji je vlasnik prema podacima iz APR- a BHP Billiton (stari naziv za BHP).

BHP snosi troškove istraživanja

Prema ugovoru iz 2023, BHP je dobio pravo da stekne 100% učešća u svakom od tri pomenuta projekta uplatom oko 1,7 mil USD gotovine, plaćanjem operativnih naknada kompaniji Mundoro u periodu od tri godine, a takođe snosi i troškove istraživanja u iznosu od 7,5 miliona dolara na ova tri projekta tokom tri godine.

BHP je tada njavio da na u okviru ovih projekata namerava da se fokusira na "sirovine budućnosti", uključujući bakar, nikl i kalijum.

Izvršna direktorka Mundora, Teo Dečev, u izjavi povodom potpisivanja najnovijeg uvogora sa BHP, "sa zadovoljstvom je objavljila proširenje strateške saradnje sa kompanijom BHP, svetskim liderom u rudarskoj industriji".

Partnerstvo dobro za obe kompanije

- Produbljivanje saradnje fokusira se na istraživanje dodatnih istražnih dozvola u veoma perspektivnom regionu Timoka u istočnoj Srbiji, poznatom po porfirnim sistemima bakra. Integrisani pristup, koji se oslanja na duboko razumevanje lokalnih geoloških uslova od strane Mundora i najmodernije globalne metodologije istraživanja koje koristi BHP, ima za cilj da značajno poveća verovatnoću novih otkrića u regionu Timoka. Verujemo da će ovo prošireno partnerstvo doneti vrednost za obe kompanije i doprineti ekonomskom razvoju istočne Srbije – izjavila je Dečev.

U saopštenju se dodaje da je u poslednji projekat koji je predmet ugovora, Mundoro sa partnerima do sada uložio 15,4 miliona kanadskih dolara.

Veliko interesovanje austrijskih rudarskih kompanija

Podsetimo, još jedna australijska kompanija, Middle Island Resources, krajem prošlog meseca postala je vlasnik čak 14 licenci za istraživanje ruda u Srbiji, na 62.000 hektara, što je više nego što ijedna druga kompanija ima u našoj zemlji.

Kompanija je već počela istraživanja, a fokus stavlja na projekat Bobija koji je lociran na oko samo 100 km jugozapadno od Beograda, u nekadašnjem rudniku barita, iz kojeg bukvalno "viri zlato".

Australijski Bindi Metals pre par dana postao je vlasnik visokokvalitetnog projekta zlata Ravni u dolini Ibra, dok je Strickland Metals, takođe rudarska korporacija iz Australije, u aprilu prošle godine kupila projekat zlata Rogozna na istoimenoj planini kod Novog Pazara, gde se procenjuje da zlata ima za pola Evrope i gde se uveliko vrše istražna bušenja.