Ovo je rezultat prvog bušenja na Gradini ove godine i pokazuje, kako je saopštila kompanija, da to ležište po svoj prilici krije samo zlato, za razliku od drugih ležišta na Rogozni - Medenovac, Šanac i Bakarni kanjon, na kojima rudne rezerve uključuju i srebro, bakar, cink i olovo. Strikland je već ranije otkrio visokokvalitetno zlato na većim dubinama na ležištu Gradina, a sada traži plitku mineralizaciju ovog vrednog metala.

Poslednje otkriće zlata desilo se na severnom kraju ležišta i proširilo je dosad poznatu mineralizaciju visokokvalitetne rude za preko jednog kilometra u dužinu i do 900 metara vertikalno.Procene mineralnih resursa ležišta očekuju se do kraja 2025, a do sada je procenjeno da pod Rogoznom leži 231 tona ekvivalentnog zlata.