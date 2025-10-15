Slušaj vest

Mnogi su još pre par meseci obezbedili ogrev za predstojeću zimu, ali ima i onih koji još nisu to uradili i čekaju poslednji trenutak. Tako je prošlog petka i za vikend bila prava navala kupaca na jednom od najvećih stovarišta ogreva u Beogradu. Zalihe su uglavnom raprodali, pa su tako "planuli" i drva i pelet.

Da je stanje poprilično loše po kupce, jer su zalihe uglavnom rasprodali kaže za "Euronews Srbija" Tanja Aporcović sa tog stovarišta.

- Što se tiče drva, možda je ostalo još nekih pola šlepera, peleta imamo možda još tri šlepera, ali to je za one količine koje smo imali malo - rekla je ona.

U petak su, dodaje ona, prodali ceo šleper peleta i ceo šleper drva, što se nije desilo za poslednjih pet godina.

Ona navodi da se nije dešavalo da kupci čekaju poslednji trenutak da nabave ogrev.

Pelet Foto: Shutterstock

Aporcović objašnjava da verovatno postoji strah u narodu od zime i od nestašice.

- Koliko je to ispravno ili nije ispravno, o tome mi ne možemo da govorimo, jer svako ima svoj neki razlog. Onda smo imali tri prethodne zime koje su bile jako blage, sad su počeli da najavljuju neku enormno hladnu zimu - rekla je ona navodeći moguće razloga za veću tražnju.

Da li se očekuje poskupljenje?

Na tom beogradskom stovarištu drva prodaju za 17.500 po paleti, a sagovornica kaže da je to 1,8 prostorni metar drveta.

Cena peleta se nije menjala od prošle godine, pa se prodaje za 34.700 dinara po toni.

- Međutim, pre neki dan sam kontaktirala dobavljača iz Bosne koji kaže da je trenutno pelet u nabavci 610 maraka, što bi povećalo prosečnu cenu ako bude dolazio. Videćemo šta se dešava, možda od toga nema ništa, da ne bude ono tresla se gora, rodio se miš. Niko ne može tu da bude pametan da bi dao bilo kakve prognoze - rekla je Aporcović.

Ona kaže da je peleta prodato mnogo više nego drva.

- Drva koriste uglavnom sad za neko dogrevanje. Mislim da je strašno puno ljudi prešlo bilo na te pumpe na struju, ali sad moraju da malo kupe i neko drugo dodatno gorivo - navela je ona.

"Cene se nisu menjale u poslednje dve godine"

Ona je rekla da se cene ogreva na tom stovarištu nisu menjale u poslednje dve godine.

- Mi ne možemo prodavati ispod cene po kojoj smo nabavili. Kod nas je jedno vreme bila visoka cena u odnosu na ono što se javljalo na tržištu. Na tržištu ste imali da kupite pre mesec dana po 26.000 pelet. Kod nas ne, kod nas je cena kakva je bila pretprošle godine, takva i danas - kaže.