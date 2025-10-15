Slušaj vest

Ovaj istorijski poduhvat ostvaren je zahvaljujući saradnji kompanije Bambi, Coca-Cola HBC grupe, Nigerian Bottling Company (NBC) i Sona grupe, lokalnog proizvođača biskvita i outsourcing partnera, saopštila je kompanija Bambi.

Receptura, pakovanje i komunikaciona kampanja Plazma brenda prilagođeni su nigerijskim potrošačima, dok se proizvodnja, namenjena isključivo tržištu Nigerije, odvija u fabrici Sona grupe u Lagosu.

Ulazak na najveće afričko tržište

- Ovo je istorijski trenutak ne samo za Plazmu, već i za čitav srpski FMCG sektor. Iako se Plazma već godinama izvozi na više od 30 tržišta širom sveta, ovo je prvi put da se Plazma proizvodi van granica Srbije. Ulazak na najveće afričko tržište, sa gotovo 240 miliona stanovnika, ogroman je uspeh i potvrda snage Plazme. Pokretanjem proizvodnje savladali smo prvi veliki izazov. Sledeći je da osvojimo srca potrošača u Nigeriji - rekao je Dragan Stajković, generalni direktor kompanije Bambi.

Projekat, pokrenut 2022. godine, realizovan je za samo tri godine zahvaljujući spoju međunarodne ekspertize i temeljnog razumevanja lokalnog tržišta. Ovaj poslovni poduhvat pozicionira Bambi kao ekspertski centar Coca-Cola HBC Grupe za kategoriju biskvita.

Brend sa globalnim potencijalom

Direktorka sektora za snack kategoriju u Coca-Cola HBC, Milica Šetka, naglasila je strateški značaj projekta.

- Pokretanje proizvodnje u Nigeriji potvrđuje snagu i poverenje koje Plazma uživa u okviru Coca-Cola HBC Grupe, otvarajući prostor za dugoročno širenje izvan lokalnih i regionalnih granica. Ova priča pokazuje da Plazma nije samo voljeni srpski brend, već i brend sa globalnim potencijalom, inspiracija koja nastavlja da otvara nova vrata i stvara prilike na različitim tržištima. Lokalna proizvodnja i realizacija ne samo da podržavaju nigerijsku ekonomiju, već stvaraju nova radna mesta, podstiču partnerstva i donose trajnu vrednost

potrošačima i zajednici. Na taj način, Plazma postaje most između Srbije i Nigerije, povezujući tradiciju, kvalitet i inovaciju u jedinstvenu priču - rekla je Šetka.