Prema kalkulaciji Instituta NIQ za istraživanje tržišta, ta vrsta keksa je poskupela za čak 71 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Generalno gledano cene božićnih biskvita su povećane za 64 odsto u poređenju sa 2021. Najveći proizvođač "spekulas" keksa, kompanija Borggreve iz Donje Saksonije, naplaćuje pakovanje od 600 grama 1,69 evra, dok je pre četiri godine koštalo evro i devet centi. Direktor kompanije, Gerit Vrilink, pripisuje to porastu cena eneregije i rada, kao i sirovina poput palminog ulja i šećera.

Cene u nemačkom sektoru veleprodaje su generalno porasle u avgustu. Prema podacima Federalne službe za statistiku povećane su za 0,7 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine. Glavni razlog za povećanje je znatan skok cena hrane, pića i duvanskih proizvoda, naveo je nemački list.

BiznisKurir/Bild

