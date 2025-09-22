MNOGIMA OMILJENA GRICKALICA DRASTIČNO POSKUPELA! Rafovi nikad puniji, niko neće više ni da je pogleda
Prema kalkulaciji Instituta NIQ za istraživanje tržišta, ta vrsta keksa je poskupela za čak 71 odsto u odnosu na 2021. godinu.
Generalno gledano cene božićnih biskvita su povećane za 64 odsto u poređenju sa 2021. Najveći proizvođač "spekulas" keksa, kompanija Borggreve iz Donje Saksonije, naplaćuje pakovanje od 600 grama 1,69 evra, dok je pre četiri godine koštalo evro i devet centi. Direktor kompanije, Gerit Vrilink, pripisuje to porastu cena eneregije i rada, kao i sirovina poput palminog ulja i šećera.
Cene u nemačkom sektoru veleprodaje su generalno porasle u avgustu. Prema podacima Federalne službe za statistiku povećane su za 0,7 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine. Glavni razlog za povećanje je znatan skok cena hrane, pića i duvanskih proizvoda, naveo je nemački list.
BiznisKurir/Bild
BONUS VIDEO