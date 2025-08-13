Slušaj vest

Cena hrane povećana je za 10 odsto, a u okviru nje toplih i hladnih predjela za 9,1 procenat, gotovih jela za 11,3 odsto a pečenja i jela po narudžbini za 9,2 odsto.

Alkoholna pića su poskupela za 11,1 odsto a bezalkoholna za 11 procenata dok su cene prenoćišta ostale iste.

Ukupno poskupljenje svih usluga u Vojvodini je bilo manje nego na republičkom nivou i iznosilo je 6,2 odsto, pri čemu je hrana poskupela za 6,6 odsto, alkoholna pića za 5,9 procenata, a bezalkoholna pića za 6,1 odsto.

Cene prenoćišta u Vojvodini povećane su za pet odsto u odnosu na jul 2024. godine.

Da su se ugostitelji poprilično ustremili na džepove svojih gostiju vidi se i po tome što cene njihvih usluga rastu iz mesaca u mesec.

Tako su cene ugostiteljskih usluga u Srbiji u junu ove godine u odnosu na isti mesec 2024. povećane su za 9,2 odsto. Hrana je poskupela za 10,3 odsto, a najveći rast cena zabeležen je u kategoriji salata – 12,5 odsto i gotovih jela – 11,4 odsto. Veće cene beleže i variva – 10,7 i hleb – 10 odsto.