SKUPLJI RUČAK UZ MUZIKU NA UVCE: Najviše skočile cene sokova, a najmanje hleb, evo koliko sad košta noćenje u hotelu

Ako kojim čudom niste godinu dana ručali sa porodicom ili prijateljima u restoranu, a nameravate to uskoro da učinite znajte da će vas to zadovoljstvo koštati od 10 do 50 procenata više nego kad ste poslednji put bili.

Naime, ugostiteljske usluge u Srbiji u februaru ove godine skuplja je za 10,2 odsto u poređenju sa istim mesecom prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku.

foto: Shutterstock

Što se pojedinačnih stavki u restoranima tiče za godinu dana najmanje je poskupeo hleb i to za 7,1 odsto, a najviše bezalkoholna pića i to za 10,3 procenta.

Statistički podaci pokazuju da je što se ugostiteljskih usluga tiče u Srbiji najviše poskupelo prenoćište i to za 15,3 procenta, dok je u Vojvodini poskupljenje iste usluge iznosilo svega 4,1 procenat.

KOLIKO JE ŠTA POSKUPELO Hrana ukupno - 9 %

Topla i hladna predjela 10,2%

Gotova jela - 7,5%

Pečenje i jela po porudžbini 9,7%

Variva - 9,5%

Salate - 8,8%

Hleb - 7,1

Kolači - 8,6%

Akoholna pića - 8,7%

Bezalkoholna pića - 10,3%

Prenoćišta 15,3%

Ukupno - 10,2%

Dok je prenoćište u Vojvodini poskupelo neznatno u poređenju sa cenama na republičkom novou, ugostitelji su značajnije podigli cene hrane i pića. Tako su bezalkoholna pića u Vojvodini poskupela za 12 procenata, hrana za 11,1 a alkoholna pića za 10,6 odsto.

foto: Shutterstock

Georgi Genov, predsednik Udruženja hotelijera "Hores" kaže da ga zbunjuju statistički podaci pošto je u restoranima sve skuplje za 50 odsto nego pre godinu dana.

- Poskupele su namirnice, morali smo da podignemo plate radnicima za 15 do 20 odsto, tu su i troškovi za struju i vodu, zatim i zakupnina poslovnog prostora, jer veliki broj ugostitelja nisu vlasnici objekta. Kada se sve to uzme u obzir, u restoranima su cene za godinu dana veće za 50 procenata, a neki proizvodi su poskupeli i 100 odsto - ističe Genov.

foto: Kurir televizija

On strahuje da će se zbog poskupljenja ugostiteljskih usluga smanjiti broj poseta restoranima.

- Hoteli su poskupeli od 15 do 20 odsto ali ne pada broj gostiju, ali prema istraživanju zadovoljstva Beogradom iz 2019. godine vidi se da su gosti na zabavu, suvenire i hranu van hotela trošili 70 evra, a u 2023. godini su trošili 71 evro. Znači da se odriču budžeta na potrošnju van hotela ili su cene previsoke u resoranima pa se hrane u pekarama - objašnjava Genov.