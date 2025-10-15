Slušaj vest

Iako svi uglavnom jedva čekamo da nam stigne paket na kućnu adresu, da li ste se ikada zapitali šta se dešava sa poštom koja ne pronađe svoj put do pravog primaoca?

Naime, izgubljeni paketi često završe u rukama ljudi koji ih nisu poručili, što je bio i slučaj sa jednom tiktokerom iz Britanije, koja je kupila misteriozni paket izgubljene pošte za 117 evra (100 funti) i šokirala se kada ga je otvorila!

Tiktokerka, poznata kao "Becky's Bazaar", podelila je sa svojih 471.000 pratilaca video otvaranja tajanstvene kutije, a mnogi su se složili da je svojom neobičnom kupovinom pogodila džekpot.

- Kupila sam kutiju neprihvaćene i vraćene pošiljke i otvoriću svaki paket pred kamerom. Ove kutije koštaju nešto više od 100 funti (oko 117 evra) i stvari su postale vrlo zanimljive - najavila je u videu.

Foto: Shutterstock

Vredni predmeti u paketima ili neželjeno "smeće"?

Čim je otvorila kutiju, pokazala je da je ispunjena brojnim pojedinačno zapakovanim paketima. U prva dva pronašla je dve torbe i naočare sa zaštitom od plavog svetla, ali pravo iznenađenje tek je usledilo.

Dublje u kutiji nalazio se paket sa parom tamnoplavih Adidas Spezial patika. S obzirom na to da se ovaj model na zvaničnom sajtu Adidasa prodaje za 90 funti (105 evra), već je tim jednim predmetom gotovo u potpunosti povratila uloženi novac.

Ali to nije bio kraj

- U sledećem paketu dobila sam ovog potpuno novog medvedića. Ali onda su stvari postale vrlo zanimljive – izvukla sam ovu potpuno novu crnu majicu marke Stone Island. Doslovno nemam pojma da li je prava ili ne - rekla je Beki i dodala:

- Zatim sam izvukla ovu Longchamp torbu. U Selfridgesu koštaju 100 funti. Dobila sam i malu minijaturnu verziju ruksaka. Opet, nemam pojma da li je prava - dodala je, pokazujući svoj bogati ulov.

Foto: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

Komentari korisnika samo pljuštali

Njeni pratioci bili su oduševljeni.

"Voleo bih da primam ovakve pakete", "Taj medvedić je moj omiljeni lik, neverovatno da si ga dobila", "Stone Island izgleda lažno jer dugmići na logotipu treba da imaju dizajn krsta, a ne četiri tačkice", "Voleo bih Adidas patike", pisali su oni.

Da li biste probali da kupite izgubljeni paket — bez da znate da li je vredan vaših para? Pišite nam u komentarima!