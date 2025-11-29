Slušaj vest

Bračni par iz Austrije prevario je svoju 81-godišnju komšinicu za ukupno 120.000 evra koristeći niz obmana. Oboje roditelji četvoro dece, sa ranijim osudama, uspeli su da zadobiju poverenje starije žene, koje su potom ozbiljno zloupotrebili. Kako navode austrijski mediji, novca više nema, a par je na sudu dobio uslovne kazne.

U sudnici u Salzburgu pojavili su se 38-godišnji muškarac iz Severne Makedonije i 30-godišnja žena iz Rumunije, zajedno sa bebom i malim detetom. Sudija je tom prilikom primetio da nije primereno dovoditi decu na suđenje. Tužilaštvo ih je teretilo za tešku komercijalnu prevaru, uz dodatne pojedinačne optužbe, oca za klevetu, a majku za krađu.

Kako je sve počelo

U septembru 2024. žena je od starije komšinice zatražila pozajmicu od 3.000 evra.

- Okrivljeni su ubrzo shvatili da od žrtve mogu da izvuku i mnogo više - rekao je tužilac.

Nakon prve pozajmice usledili su novi zahtevi, najpre 47.000 evra u pet rata, a potom su izmislili priču o kupovini zemljišta u Rumuniji i zatražili još 70.000 evra.

Penzioneri na meti prevaranata u Beogradu Foto: Shutterstock

- Navodna nekretnina u Rumuniji nikada nije postojala - naglasio je tužilac.

Par je ženi obećavao da će vratiti novac i čak joj potpisao zadužnicu, ali je istovremeno nastavio da je pritiskom kroz pisma nagovara da im preda još gotovine. Do februara 2025. uspeli su da je prevare za ukupno 120.000 evra. Branioci su najavili da će okrivljeni priznati krivicu.

Žrtva odbila da čuje izvinjenje

U sudnici je otac porodice rekao da je finansijska situacija njihove porodice veoma loša, navodeći kao opterećenje troškove za novu kuhinju i dva automobila na lizing.

Na pitanje sudije kako planira da nadoknadi štetu, odgovorio je:

- Trenutno to nije moguće. Žao mi je i želeo bih da se izvinim 81-godišnjoj ženi.

Starija komšinica, međutim, odbila je da prihvati njegovo izvinjenje.