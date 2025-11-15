Slušaj vest

Penzioner iz Osijeka (76) poželeo je da uloži novac u fondove putem interneta. Nepoznata osoba ga je pre nekoliko dana dovela u zabludu i nagovorila da investira u navodni „fond“, nakon čega je on uplatio 17.000 evra. Kada nije ostvario obećanu zaradu i više nije mogao da pristupi svom novcu, shvatio je da je prevaren, saopštila je PU osječko-baranjska.

Policija traga za počiniocem

U poslednje vreme sve je veći broj lažnih internet prodavnica čiji je cilj krađa ličnih podataka i finansijskih sredstava građana Hrvatske. CARNET apeluje na korisnike da pre kupovine provere internet prodavnice putem besplatnog servisa iffy.cert.hr.

pentioneri odlazak u penziju
Evropa sve bliža penzionoj reformi Foto: Shutterstock

Servis CERT iffy omogućava korisnicima da pre ili tokom online kupovine provere da li određena internet prodavnica ima karakteristike lažnog veb-sajta. Korišćenje servisa je jednostavno - potrebno je samo da se na stranici iffy.cert.hr unese ili nalepi URL adresa prodavnice koju žele da provere i pritisne dugme za proveru.

Više informacija o različitim vrstama internet prevara, kao i savete o zaštiti, korisnici mogu pronaći na:

- veb-stranici MUP-a: Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba
- Europolovim preporukama za bezbedniji internet
- članku Internet prevare

U slučaju sumnje na prevaru ili neovlašćene transakcije, odmah kontaktirajte policiju i svoju banku.

Biznis Kurir/Fenix

Ne propustitePenzionerSjajne vesti za penzionere: Predstavljen model koji predviđa stalan rast, odmah po decembarskom povećanju
whatsapp-image-20240205-at-4.31.55-pm.jpg
PenzionerSTARIJI OD 65 MOGLI BI DA PRIMAJU 150 EVRA MESEČNO, ALI IMA JEDAN USLOV! Evo ko ima pravo na nadoknadu i kada će početi sa primenom (Video)
Penzionerka
PenzionerZA ODRŽIV PENZIONI SISTEM: Ministarstvo finansija predstavlja makroekonomski model
ministarstvo-finansija03-nemanja-nikolic.jpg
PenzionerPenzioneri u decembru dobijaju čak dve penzije: Ovo su uslovi koje treba da ispunite, proverite da li spadate u tu kategoriju
penzioneri šetaju ulicom