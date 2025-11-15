Slušaj vest

Penzioner iz Osijeka (76) poželeo je da uloži novac u fondove putem interneta. Nepoznata osoba ga je pre nekoliko dana dovela u zabludu i nagovorila da investira u navodni „fond“, nakon čega je on uplatio 17.000 evra. Kada nije ostvario obećanu zaradu i više nije mogao da pristupi svom novcu, shvatio je da je prevaren, saopštila je PU osječko-baranjska.

Policija traga za počiniocem

U poslednje vreme sve je veći broj lažnih internet prodavnica čiji je cilj krađa ličnih podataka i finansijskih sredstava građana Hrvatske. CARNET apeluje na korisnike da pre kupovine provere internet prodavnice putem besplatnog servisa iffy.cert.hr.

Servis CERT iffy omogućava korisnicima da pre ili tokom online kupovine provere da li određena internet prodavnica ima karakteristike lažnog veb-sajta. Korišćenje servisa je jednostavno - potrebno je samo da se na stranici iffy.cert.hr unese ili nalepi URL adresa prodavnice koju žele da provere i pritisne dugme za proveru.

Više informacija o različitim vrstama internet prevara, kao i savete o zaštiti, korisnici mogu pronaći na:

- veb-stranici MUP-a: Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba

- Europolovim preporukama za bezbedniji internet

- članku Internet prevare

U slučaju sumnje na prevaru ili neovlašćene transakcije, odmah kontaktirajte policiju i svoju banku.