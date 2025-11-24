Slušaj vest

U savremenom digitalnom dobu, u kojem se veliki deo svakodnevnog života odvija na internetu, od rada i kupovine, do komunikacije i zabave, rizik od internet prevara postao je sve veći i sofisticiraniji. Napredak tehnologije prate i naprednije metode prevaranata, zbog čega je gotovo svako ko koristi internet potencijalna meta.

Tako je i jedan Beograđanin, Marko P., zamalo postao žrtva prevare kojoj je cilj bio da dođe do njegovih bankovnih podataka.

Marko, otac male devojčice koja je nedavno prestala da koristi dečija kolica, odlučio je da kolica ponudi na prodaju preko interneta. Na oglas mu se javio izvesni Z.K. koji je izjavio da je zainteresovan, ali da bi voleo nižu cenu.

Nakon što su postigli dogovor, Z.K. je Marku poručio da neće moći lično da preuzme kolica i donese novac, ali da je pronašao kurirsku službu koja to može da obavi umesto njega.

Foto: Shutterstock

- Poslao mi je link ka internet stranici te kurirske službe i napisao da je već “platio porudžbinu i sve troškove (dostavu i osiguranje)”. Rekao je da samo treba da preuzmem novac preko tog sajta putem linka koji mi je poslao. Nakon toga bi započeo proces isporuke i kurir bi me kontaktirao - priča Marko.

Iako mu je sve delovalo pomalo sumnjivo, odlučio je da pruži poverenje kupcu i da isprati instrukcije.

- Ušao sam na sajt preko poslatog linka. Međutim, prateći korake, shvatio sam da nešto nije u redu. Tražili su mi ne samo broj računa, već i broj kartice, datum isteka i CVV kod. Nisam mogao da verujem šta traže! Obratio sam se tehničkoj podršci na sajtu i pitao zbog čega su im potrebni ti podaci. Čudilo me kada mi je čet-bot napisao da su to “pravila platnog sistema” i da se “tako vrše uplate radi bolje zaštite od prevaranata” - kaže Marko.

Pošto je pokušao da dobije dodatna objašnjenja, poručio je “tehničkoj podršci” da će slučaj prijaviti Odeljenju za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije.

Foto: Shutterstock

- Nakon toga sam izašao sa sajta, a kada sam odmah potom pokušao ponovo da pristupim stranici preko istog linka, ona više nije postojala. Umesto nje, pojavila se poruka na engleskom: “resource erased”! Kao da je stranica bila napravljena samo za mene i da je nestala čim sam posumnjao u njenu legitimnost - ističe Marko P.

Potom je kontaktirao kupca i tek tada primetio da broj sa kojeg mu je pisao ima pozivni broj Kolumbije. Navodni kupac je tvrdio da “ne zna o čemu se radi”, nakon čega je komunikacija prekinuta.

- Slučaj sam prijavio VTK, kao što sam i najavio. Želim da apelujem na građane da budu oprezni i da obavezno proveravaju URL adrese koje posećuju, kao i da nikada ne dele lične podatke, naročito podatke o platnim karticama, sa nepoznatim osobama ili servisima. Mnogo ljudi bi moglo da nasedne na ovakvu prevaru, posebno oni koji nisu sigurni u korišćenju tehnologije i nemaju iskustva sa onlajn kupoprodajom. Zato je važno da se o ovome govori i da se edukujemo o bezbednosti na internetu. Mogao sam da izgubim sve - zaključuje Marko.