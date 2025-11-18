Slušaj vest

Mlečni proizvodi na beogradskim pijacama donose prilično različite opcije cena za ljubitelje domaćih delicija, ali je situacija vrlo slična i po drugim gradovima u Srbiji.

Kada se prošetate beogradskim pijacama, gotovo je neizbežno da vas privuku štandovi prepuni mlečnih proizvoda. Mnogi kupci zastanu ispred njih, razgledaju ponudu i zapitaju se da li su cene opravdane, kao i šta je to novo što su proizvođači izneli na tezge.

Ponuda je raznovrsna i obilna. Pored standardnog voća i povrća, sve više pažnje privlače domaće kobasice, sušeno meso, razni mlečni proizvodi, kao i sir i kajmak, koji na pijacama i dalje spadaju među najtraženije artikle. Poljoprivredni proizvođači ističu da se trude da održe kvalitet, iako su troškovi proizvodnje poslednjih godina značajno porasli, što se nužno odražava i na finalne cene.

Tokom prošle nedelje na najpoznatijim beogradskim pijacama, Kaleniću i Skadarliji, kilogram belog masnog sira prodavao se po ceni od 1.000 dinara, dok je polumasni sir mogao da se kupi za oko 700 dinara. Kupci su posebno komentarisali cenu kajmaka, koja je dostizala čak 1.500 dinara po kilogramu, cifra koja je mnoge iznenadila, ali koja, prema rečima proizvođača, odražava realne troškove pravljenja ovog proizvoda.

Kada se pogleda ponuda u drugim delovima Srbije, uočavaju se znatne razlike u cenama. One zavise od lokalnih troškova proizvodnje, dostupnosti stočne hrane, kao i potražnje na samoj pijaci.

Cene sira i kajmaka u Srbiji

U Kragujevcu se kilogram belog masnog sira prodaje po 700 dinara, dok polumasni košta oko 600. Kajmak, kao i u većini gradova, najskuplji je mlečni proizvod, te su kupci za njega morali da izdvoje 1.300 dinara. Istu cenu zabeležili su i proizvođači u Loznici.

Na pijaci u Pirotu prošle nedelje sir se prodavao po ceni od oko 1.200 dinara za kilogram, što je među višim cenama u poređenju sa ostatkom Srbije. Piroćanci navode da se veliki deo njihove ponude oslanja na tradicionalnu recepturu i kvalitetnu sirovinu, što utiče na konačnu cenu.

U Požarevcu i Zaječaru cene su bile gotovo identične, beli masni sir prodavao se za 800 dinara, polumasni za 750, dok je kajmak koštao oko 1.200 dinara. Slična situacija bila je i u Leskovcu, gde kupci takođe imaju naviku da kupuju direktno od proizvođača, često istih godinama unazad.

Kikinda je prošle sedmice izdvojena po najnižoj ceni polumasnog sira u Srbiji, svega 550 dinara po kilogramu. S druge strane, beli masni sir bio je znatno skuplji, čak 1.200 dinara, što pokazuje da kvalitet i razlike u recepturama značajno utiču na formiranje cena.

Na novosadskim pijacama kilogram kajmaka prodavao se za oko 1.500 dinara, dok su se beli sirevi kretali između 650 i 1.000 dinara, u zavisnosti od masnoće i starosti. Prodavci navode da je potražnja stabilna, naročito vikendom.

Sremska Mitrovica izdvajala se najnižim cenama za masni sir, koji je mogao da se nađe već za 500 dinara. Kajmak je, međutim, bio nešto skuplji i koštao je oko 1.100 dinara po kilogramu.

U Subotici je kilogram kajmaka koštao 1.200 dinara, dok je sir bio oko 700 dinara, što je nešto pristupačnije u odnosu na cene u većim gradovima.