Skuplje je svinjsko, a nešto jeftinije juneće meso – pokazuju najnoviji statistički podaci o cenama na pijacama i u trgovinama Srbije.

Cene poljoprivednih proizvoda na domaćim pijacama, kako pokazuje izveštaj Republičkog zavoda za statistiku (RZS) za početak septembra, nastavile su da variraju od grada do grada.

Za mesec dana pasulj u Beogradu poskupeo 100 dinara!

Najviše i najniže cene krompira na domaćim pijacama nisu se menjale u odnosu na period od pre mesec dana – ovo povrće i dalje je najskuplje u Beogradu sa cenom od 150 dinara kilogram, dok je najjeftnije u Vranju, Leskovcu, Nišu i Užicu (80 din/kg).

U Beogradu kilogram pasulja košta 600 dinara Foto: Kurir Televizija

Ali je zato najviša cena pasulja za mesec dana skočila čak 100 dinara, pa najskuplji kilogram sada košta 600 dinara i to na pijacama prestonice. Na pijacama mnogih drugih gradova, pokazuju ovi statistički podaci, pasulj košta 400 dinara, a najjeftiniji je Zaječar sa cenom od 240 dinara kilogram, što je za 10 dinara viša cena nego početkom avgusta.

Beogradske pijace najskuplje su i po ceni crnog luka - 150 dinara kilogram, što mu je bila najviša cena i pre mesec dana. U Vranju kilogram crnog luka, pak, košta 60 dinara, što je poskupljenje za 10 dinara u odnosu na početak prošlog meseca.

Nije se menjala cena slatkog kupusa – najskuplji kilogram staje 100 dinara u nekolicini gradova (Beograd, Valjevo, Kragujevac, Užice), a najjeftiniji od 50 dinara je u Leskovcu, što je za 20 dinara niža cena nego pre mesec dana.

Za 10 dinara nego u septembru je niža cena krastavca koji je najskuplji u Smederevu i Subotici (160 din/kg), a najjeftiniji u Leskovcu (80 din/kg).

Paprika nije menjala cenu Foto: EPA/Neil Hall

Na početku septembra pala je i najviša cena paradajza, pa umesto 220, on najviše košta 200 dinara kilogram u Beogradu, Novom Pazaru, Nišu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, dok ga za 120 dinara možete pazariti u Leskovcu.

Paprika, međutim, nije menjala cenu – 330 dinara kilogram košta u Kragujevcu, što je najviša, dok je po 150 dinara plaćaju kupci na pijacama u Leskovcu, Zaječaru i Kraljevu.

Najskuplje grožđe dostiglo 400 dinara kilogram

Pijačni barometar RZS za početak ovog meseca u kategoriji voća pokazuje da jabuke najvišu cenu imaju u Leskovcu i Smederevu (250 din/kg), dok su najjeftinje u Vranju (100 din/kg).

Banane su ostale najskuplje u Beogradu i koštaju isto kao i početkom septembra (250 din/kg) dok u Smederevu i Užicu imaju najnižu cenu (180 din/kg), što je za 10 dinara poskupljenje za mesec dana.

Najskuplje grožđe dostiglo 400 dinara po kilogramu Foto: Profimedia

Iako je ova godina po rodu loša za nacionalnu voćku, šljiva na početku septembra ima nešto manju cenu nego pre mesec dana – umesto 300, sada je je najviša cena kilograma 290 dinara u Nišu, a skoro tri puta niža je na pijaci u Zaječaru (100 din/kg).

Najvišu cenu grožđa od 400 dinara kilogram RZS beleži u Novom Pazaru i Sremskoj Mitrovici, a najnižu i dvostruko nižu u Leskovcu (200 din/kg).

Kilogram kajmaka „prešišao“ 1.700 dinara

Kod belog mrsa, cena domaćeg sira se približava jednoj „crvenoj“, s obzirom na to da mu je najviša cena 800 dinara kilogram u nekolicini gradova kao što su Vranje, Zaječar, Leskovac i Niš. Jedina srpska pijaca gde sir košta manje od 500 dinara je ona u Kraljevu gde kilogram staje 450 dinara. Cene sira, inače, za ovih mesec dana nisu se menjale.

S druge strane, beleži se skok cene kajmaka za više od 100 dinara, pa najskuplji kilogram više nije 1.600, nego 1.740 dinara koliko ga prodaju na pijacama u Zaječaru i Smederevu. Najniža cena kajmaka je ostala na nivou od 1.200 dinara kilogram, ali samo u Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu.

Cene kajmka probijaju rekorde Foto: RINA

Juneće pojeftinilo, a svinjsko meso poskupelo

Što se tiče mesa, statistika koja obrađuje najčešće cene u trgovinama pokazuje da je kilogram šarana i dalje najskuplji u Leskovcu (890 din/kg), a najjeftiniji u susednom Vranju (550 din/kg), što je pojeftinjenje za 20 dinara.

Kilogram juneće rozbratne šnicle je pojeftinio i to za čak 200 dinara, pa umesto 1.500, kao na početku prošlog meseca, sada košta 1.300 dinara u Valjevu, Zaječaru, Šapcu, Sremskoj Mitrovici i Subotici. Pala mu je i najniža cena sa 980 na 900 dinara kilogram, koliko košta u Pančevu.

Promene dolaze nakon više od dve decenije Foto: Shutterstock, Ilustracija

U subotičkim trgovinama svinjska krmenadla ima najvišu cenu od 930 dinara kilogram, što je za 50 dinara više od najviše cene ovog mesa pre mesec dana. Najniža cena ovog mesa je u Užicu (600 din/kg), što je opet za 50 dinara više nego na početku prošlog meseca.

Teleće meso je ostalo na cenu višoj od 2.000 dinara, pa najskuplji kilogram i dalje košta 2.100 dinara u trgovinama u Pančevu. Najmanje ga trenutno plaćaju u Zrenjaninu (995 din/kg), tako da se cena teletine nije menjala.

Kod piletine pijačni barometar RZS beleži pojeftinjenje za 20 dinara za proteklih mesec dana. Sada je najskuplji kilogram sveže piletine 320 dinara u Vranju, dok u Užicu košta 240 dinara.