Slušaj vest

Veliki paket pomoći za sugrađane stupio je na snagu, a niže cene nisu samo u marketima i velikim trgovinskim lancima, već kako saznajemo i na pijacama su spuštene cene.

Da li je zaista tako proveravao je reporter Kurir televizije, Pavle Ivković koji je obišao Đeram pijacu i tom prilikom razgovarao sa Jelenom Nikolić PR - om Gradske pijace:

Foto: Kurir Televizija

- Naši zakupci i naši građani su nam veoma bitni, zato radimo i trudimo se. Naši zakupci su ovde već treću godinu, a ljudi više decenija ovo mesto prepoznaju kao siguran i direktan plasman, gde imaju neposredan kontakt sa kupcima. Ovde smo danas zbog reči o slobodnim kapacitetima na beogradskim pijacama Đeram, Zemun, Skadarlija, Vidikovac - kaže Nikolić i dodaje:

- U pijačnu opremu spadaju tezge, rashladne vitrine gde se prodaju domaći suhomesnati i mesni proizvodi. U utorak, 2. septembra je objavljen javni oglas za zakup pijačne opreme. Oglas je otvoren do 9. septembra. Pravo učešća imaju poljoprivredni proizvođači, samostalni trgovinski i preduzetnici. Svi detalji o tome koja je dokumentacija potrebna, nalaze se na internet stranici našeg preduzeća.

Foto: Kurir Televizija

Ivković je proverao pijačne cene, te je razgovarao sa prodavačicom na pijaci:

- Pala je cena paradajizu, koji je trenutno spustio cenu zbog zimnice i svega što sledi. Mnogi domaći proizvodi spuštaju cene, ali ppostoje i cene koje su poskupele. U to spadaju citrusi koji tek počinju, a njihove cene će padati sa jeseni. Cena borovnice je 1200 dinara, malina se kreće negde oko 1000 dinara, a kupina je 800 dinara po kilogramu. Na pijaci imamo samo prvu klasu i svežina je na prvom mestu. Paprika je prvoklasna, i cena joj ide od 150 do 300 dinara. A cena zavisi od namene - rekla je sagovornica za Kurir.

Pijaca u Čačku je takođe puna voća i povrća, a reporterka Gordana Injac je naglasila da se cene ne razlikuju u odnosu na prošlu sedmicu:

Foto: Kurir Televizija

- Ponuda je bolja nego u prethodnom periodu, ali i dalje su na ceni paprike, koje se kreću od 150 d0 300 dinara. Od jutros je ta najskuplja i prva prodata. Paradajz se kreće od 150 do 250 dinara. Cene voća variraju, grožđe je i dalje 250 dinara. Ponuda je dobra, ali cene su visoke.

VELIKI PAKET POMOĆI STUPIO NA SNAGU! Niže cene i na pijacama: Paradajz pao zbog zimnice, a paprika se prodaje brzinom svetlosti! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs