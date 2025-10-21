Slušaj vest

Ivana i Goran Božin iz Stapara mogu reći da žive život iz snova. Na svom porodičnom imanju počeli su da se bave uzgojem koza.

Dok Goran brine o stadu, Ivana od svežeg kozjeg mleka pravi domaći sir.

Kontrolisano poreklo, odgovarajuća rasa i uslovi, kvalitetna hrana i ispaša, kao i zdravstvena zaštita, samo su deo svakodnevnih obaveza koje Ivana i Goran Božin iz Stapara imaju. Pre godinu dana odlučilii su da se oprobaju u kozarstvu,

U početku su krenuli sa 10 muznih koza, a za samo godinu dana su dobili i devet jarića. Kako kažu, u kozastvo su ušli potpuno nespremni, ali sada već kuju planove za budućnost.

"Jesenas smo uzeli 10 komada umatičenih, to nam je bitno da bismo stekli pravo na subvencije. Sada od njih imamo devet ženskih potomaka, tako da broj koza raste, i nadamo se da će se povećavati, cilj nam je da ih imamo tridesetak", kaže Goran za RTV.

Foto: Printscreen/RTV

Radni dan na imanju počinje veoma rano, jer posao ne čeka.

"Dan je buran, ustajemo veoma rano, da namirimo, pomuzemo... posla ima po ceo dan."

Dok Goran brine o stadu, Ivana se posvetila preradi mleka. Od svežeg kozjeg mleka pravi domaći sir.

"Naše koze trenutno daju 2,4 litre mleka dnevno, za kilogram mladog sira potrebno je oko 8 litara mleka, a za polutvrde nešto manje, otprilike četiri litre da bi bio šajt", kaže Ivana Božin.

Foto: Printscreen/RTV

Goranov i Ivanin naredni cilj jeste otvaranje mini-mlekare, u kojoj bi proizvodili sireve, jogurt i druge proizvode od mleka, a uz trud i rad – sve je moguće.