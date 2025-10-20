Slušaj vest

Danas je cenjen širom sveta zbog bogatstva vitaminima i mineralima, a primenu je našao u nizu prehrambenih proizvoda, od džemova, marmelada i čajeva, do sokova, vina, likera, pa čak i jogurta.

Ova biljka takođe može biti veoma isplativa. Primera radi, na površini od 10 ari rod može da bude i do 600 kilograma, a za tu količinu može da se dobije oko 9.000 evra!

Ruža je velika porodica listopadnih žbunova sa trnastim granama, krupnim cvetovima sa pet latica i crvenkastim plodovima. Iako su svi plodovi ruže jestivi, veličina i kvalitet šipurka variraju zavisno od vrste. Nejestive semenke i dlačice u središtu ploda moraju se ukloniti pre konzumacije. Vrste sa većim plodovima, kao što je Rosa rugosa, imaju dovoljno krupan mesnati deo da se mogu jesti i sirovi.

Upotreba i vrednost

Šipurak je izuzetno bogat vitaminom C, koji ostaje stabilan čak i nakon termičke obrade. Tradicionalno se u Velikoj Britaniji od šipurka pravio sirup kao prirodni tonik. Plodovi se mogu sušiti i koristiti za pripremu biljnih čajeva.

Osim ploda, koriste se i drugi delovi biljke:

Ružina vodica, dobijena potapanjem latica, koristi se u bliskoistočnim i azijskim kuhinjama.

Latice služe i kao prirodan začin.

Ulje iz semenki koristi se u kozmetici, naročito za negu kože.Posebne vrste, poput damask ruže (Rosa damascena), gaje se za proizvodnju etarskih ulja za parfimeriju i aromaterapiju.

Pored toga, ruža Rosa rugosa je odlična za stabilizaciju zemljišta zbog snažnog korenovog sistema.

Lekovita svojstva i sastav

Šipurak se ističe neverovatnim nutritivnim profilom:

Bogat izvor vitamina: Sadrži vitamine C, P, B1, B2, E, K i U, kao i kalcijum, fosfor i kalijum. Sadržaj vitamina C je najveći među voćem i povrćem, krećući se od 417 do čak 3062 mg na 100 g ploda. Svetliji, zreli plodovi obično imaju više ovog vitamina od tamnijih. Vitamin C jača imunitet, učestvuje u sintezi kolagena, smanjuje rizik od prehlade i gripa, pomaže apsorpciju gvožđa i snižava holesterol.

Minerali: Kalcijum je ključan za zdrave kosti, fosfor i kalijum pomažu metabolizam i kiselinsku ravnotežu, a magnezijum doprinosi radu mišića i nervnog sistema.

Moćan antioksidans: Plod sadrži devet različitih karotenoida, uključujući beta-karoten i likopen. Ovi antioksidansi štite ćelije od oksidativnog stresa i starenja, te mogu doprineti prevenciji kardiovaskularnih bolesti i raka. Flavonoidi dodatno štite ćelije od slobodnih radikala.

Fenolna jedinjenja: Neke sorte sadrže i do 4900 mg fenola na 100 g ploda. Ove supstance daju intenzivan ukus i doprinose antioksidativnom dejstvu, zbog čega se šipurak koristi i u proizvodnji vina.

Izvor pektina: Pektin je prirodni zgušnjivač, koristan u prehrambenoj industriji. Ima protivupalna i antiseptička svojstva, ubrzava zarastanje rana, snižava holesterol i pomaže u detoksikaciji organizma.

Ulje iz semenki: Bogato je nezasićenim masnim kiselinama (linolnom, arahidonskom i oleinskom), vitaminima i antioksidansima. Zbog svoje stabilnosti i prijatnog ukusa, koristi se za negu kože i u ishrani.

Naučne potvrde

Nedavne studije potvrdile su lekovitost šipurka. Jedno istraživanje je pokazalo da napitak sa Lactobacillus plantarum, zobi i šipurkom povećava količinu korisnih masnih kiselina u crevima, što pomaže u prevenciji raka debelog creva. Druga studija je, kod pacijenata sa osteoartritisom, zabeležila smanjenje bola i upale kod čak 64 odsto ispitanika koji su koristili prah od šipurka.

Zaključak je da šipurak nije samo simbol jeseni, već pravo bogatstvo prirodnih sastojaka i lekovitih svojstava. Zbog jednostavnog uzgoja i široke primene, predstavlja jednu od najvrednijih biljaka za svaki vrt.