Nakon neverovatnog "ulova" gorostasa krompira koji je težio skoro 4 kilogramastiže još jedan novi rekord — repa teška čak 9 kilograma. 

Nije jasno da li se radi o stočnoj repi koja inače dostiže ovu kilažu ali sudeći po osmehu vlasnika koji je uzgajao repu — može se reći da je ovo iznenađenje bilo i za njega!

Komentari su se nizali i čestitali vlasniku na gorostasu!

"Da je nije čupao deda i sva familija", "Vidi kolikog čoveka ova repa drži", "Neverovatno", samo su neki od komentara ispod podeljene fotografije na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov". 

Šta kažete na ovaj neverovatni "ulov"? Pišite nam u komentarima!

Kurir.rs

