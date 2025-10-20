Komentari su se nizali i čestitali vlasniku na gorostasu!
"ČUPAO I DEDA I CELA FAMILIJA!" Izvađen gorostas težak više od 9 kilograma, vlasnik ne može da SAKRIJE OSMEH zbog "ulova" (FOTO)
Nakon neverovatnog "ulova" gorostasa krompira koji je težio skoro 4 kilograma, stiže još jedan novi rekord — repa teška čak 9 kilograma.
Nije jasno da li se radi o stočnoj repi koja inače dostiže ovu kilažu ali sudeći po osmehu vlasnika koji je uzgajao repu — može se reći da je ovo iznenađenje bilo i za njega!
Komentari su se nizali i čestitali vlasniku na gorostasu!
"Da je nije čupao deda i sva familija", "Vidi kolikog čoveka ova repa drži", "Neverovatno", samo su neki od komentara ispod podeljene fotografije na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov".
