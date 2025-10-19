Slušaj vest

Neverovatan "ulov" zabeležen je u naselju Ulotina u Crnoj Gori, gde je iz zemlje izvađen krompir težak neverovatnih 3,935 kilograma! 

Jasno je da je ovaj gorostas izvavao reakciju na mrežama, posebno ispod podeljene fotografije na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov"

- Iako svetski rekord još uvek drži krompir od 4,98 kilograma (Iz Velike Britanije, prim. aut.), ovaj ulotinski krompir je apsolutni šampion Crne Gore - navodi se ispod podeljene fotografije. 

U komentarima se jedan komentar posebno izdvojio, a to da bi "mogao nahraniti celo selo". 

Fotografija ovog nesvakidašnjeg ploda ubrzo je postala viralna, a korisnici mreža ne prestaju da nagađaju da li bi ulotinski krompir mogao da postane novi balkanski rekorder.

Šta kažete na ovaj neverovatni "ulov"?

Kurir.rs

