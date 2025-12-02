„Već danas, Yettel korisnici mogu da vide 5G ikonu na svojim telefonima, i to nas čini veoma ponosnim. Naša kompanija pustila je prvi mobilni signal u Srbiji pre više od 30 godina, u decembru 1994. Danas puštamo petu generaciju Yettel mobilne mreže, a naš cilj je da ona ostane pouzdana, stabilna i sa dovoljnim kapacitetima za korisnike i poslovni sektor u Srbiji. Nastavljamo da ulažemo u inovacije i infrastrukturu", rekao je Majk Mišel, generalni direktor Yettela.

Kompanija Yettel pustila je danas 5G mrežu, koja korisnicima širom Srbije donosi mnogo brži internet, još manje kašnjenje u prenosu podataka i mogućnost povezivanja velikog broja uređaja.

Da bi osetili prednosti nove tehnologije, potrebno je da Yettel korisnici imaju uređaj koji podržava 5G i da se nalaze u zoni pokrivenosti mrežom. Yettel 5G mreža dostupna je danas u svim većim gradovima i turističkim destinacijama u Srbiji, a detaljnu mapu pokrivenosti možete pronaći ovde. Kako se mreža bude širila i razvijala, 5G signal pokrivaće sve veći deo stanovništva i teritorije.

Yettel za 5G koristi nove frekvencije koje je kupio na poslednjoj aukciji spektra. Kompanija će emitovati 5G na dve glavne frekvencije: 700 MHz (Niski opseg) i 3.5 GHz (Srednji opseg - C-band).

Yettel je deo e& PPF Telecom Grupe i pruža objedinjene telekomunikacione usluge na više od 130 prodajnih mesta, kao i putem Yettel aplikacije. U 2025. godini Yettel mreža osvojila je umlaut priznanje „Best in test“ za najbolju mobilnu mrežu na tu Srbiji deveti put zaredom, a 5G je sledeći korak u tehnološkom razvoju. Za više informacija, posetite www.yettel.rs

Yettel, deo e& PPF Telecom Grupe, posluje na tržištu Srbije od 2006. godine. Konvergentne telekomunikacione (mobilne, fiksne i kablovske) i finansijske usluge dostupne su na više od 130 prodajnih mesta, kao i putem Yettel aplikacije. Yettel mreža deveti put osvojila je priznanje za najbolju mobilnu mrežu u Srbiji i 5G je logičan sledeći korak u tehnološkom razvoju. Za više informacija, posetite www.yettel.rs.