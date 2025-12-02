Slušaj vest

U Nemačkoj mnogi stanovnici, naročito oni koji žive u blizini supermarketa, ponekad smatraju praktičnim da kolica za kupovinu odguraju do svoje kuće kako bi izbegli nošenje teških kesa. Na prvi pogled deluje bezazleno, posebno ako planiraju da ih ubrzo vrate. Ipak, pravila prodavnice i zakonski propisi jasno zabranjuju iznošenje kolica van dozvoljenog prostora, a posledice takvog postupka mogu biti ozbiljne.

Kolica su vlasništvo trgovca i smeju se koristiti samo u okviru označenog područja, koje obično uključuje objekat i njegov parking. Kada kupac odveze kolica do svog doma, ali ih relativno brzo vrati, to se ne tretira kao krađa, već kao neovlašćeno korišćenje tuđe imovine. Takvo ponašanje predstavlja povredu imovinskih prava i teoretski može dovesti do građanske tužbe od strane prodavca, iako se one retko podnose zbog visokih troškova i komplikovane procedure, navodi magazin Feniks.

Mnogo češća posledica jeste privremena ili trajna zabrana ulaska u supermarket. Ova mera se primenjuje kako bi se kupci odvratili od sličnog ponašanja, a osobama koje zavise od te konkretne prodavnice može predstavljati značajan problem, piše Poslovni dnevnik.

Situacija postaje posebno ozbiljna ukoliko kupac kolica ne vrati uopšte ili ih namerno ostavi na javnoj površini. U tom slučaju radnja se smatra krađom, koja prema krivičnom zakoniku može biti sankcionisana novčanom kaznom ili kaznom zatvora do pet godina. Iako pojedinci ponekad veruju da se ova pravila ne odnose na njih, posledice su potpuno realne ukoliko se takvo ponašanje dokaže.