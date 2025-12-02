Slušaj vest

Primena veštačke inteligencije u srpskoj privredi više nije budućnost, već realnost. Kako za Biznis Kurir potvrđuju iz Centra za digitalnu transformaciju (CDT) Privredne komore Srbije, Srbija se danas nalazi među najnaprednijima u regionu kada je reč o strateškom i praktičnom uvođenju AI rešenja u kompanije.

- Srbija je regionalni pionir. Odmah smo reagovali kada se globalni trend razvoja veštačke inteligencije pojavio, usvojna je državna strategija, u izradi je nacrt i Zakona o veštačkoj inteligenciji, a u praksi na terenu pokrenuti su programi za podršku privredi u usvajanu veštačke inteligencije u unapređu poslovanja i prozivodnje, u naučnoj sferi otvoren je Institut za veštačku inteligenciju, javni univerziteti su već završili ili su u fazi uspostave i formalnih programa obrazovanja specijalizovanih za veštačku inteligenciju - istakli su.

Gde je Srbija u odnosu na region i EU?

Srbija je napravila najveći iskorak upravo zato što je među prvima donela strategiju razvoja AI, ali i zato što je brzo prešla sa planova na praktične programe namenjene kompanijama.

- Imali smo, a nadamo se i ubuduće da ćemo imati finansijske državne programe podrške u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije, namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima, koja su dostigla određeni nivo digitalne zrelosti i gde je moguće efikasno primeniti veštačku inteligenciju. Takva preduzeća su mogla da dobiju i konsultantsku podršku i finansijske subvencije za razvoj i implementaciju AI rešenja - kažu iz CDT.

ai veštačka inteligencija
Foto: Shutterstock

Cilj ovih programa bio je jednostavan, optimizacija poslovanja, veća produktivnost, smanjeni troškovi i podizanje konkurentnosti kompanija na regionalnom i evropskom tržištu.

Od analize tržišta do personalizacije kupaca

Među sektorima je primena veštačke inteligencije najbrže zaživela, a bez dileme izdvaja se trgovina.

- Trgovci su najdalje odmakli. Oni već dugi niz godina vode precizne digitalne evidencije o poslovanju i zato su prvi mogli da iskoriste AI, posebno za analizu tržišta, predikcije prodaje i potražnje, kao i dinamiku kretanja kupaca. Neke kompanije već rade i personalizaciju i kategorizaciju kupaca pomoću AI modela - navode iz CDT.

Veliku ulogu u razvoju sektora imale su i programi lojalnosti, jer su potrošači pristali da dele deo svojih podataka u zamenu za pogodnosti. Time su trgovci dobili obiman i kvalitetan digitalni trag, neophodan za treniranje AI modela.

AI rešenja za turizam i hotele

Centar za digitalnu transformaciju PKS razvio je i jedno od najzanimljivijih domaćih AI rešenja, digitalnog konsijerža za hotelijere, baziranog na veštačkoj inteligenciji.

- To je jedno vrlo originalno rešenje, nastalo upravo kod nas. Omogućava hotelima da podignu kvalitet usluge i da personalizuju komunikaciju sa gostima.

restoran
Foto: Shutterstock

Na AI tehnologiji unapređuje se i softverski sistem koji prati ceo spektar poslovnih procesa kompanija, od skladišta i finansija, do kadrova. Cilj je da se podaci upotpune i poboljšaju veštačkom inteligencijom kako bi se otkrile nove mogućnosti za optimizaciju.

Revolucija u lancima snabdevanja

Posebno intenzivno se radi na AI rešenjima za logistiku, skladišta i lance snabdevanja, gde je potencijal za uštede najveći.

- Radimo na rešenju koje omogućava da kada proizvod u skladištu padne ispod određenog nivoa, na primer 15% maksimalnog kapaciteta, odmah se automatski pokrene naručivanje. Sistem sam projektuje potrebe na osnovu predikcija prodaje - objasnili su iz CDT.

Ovakva tehnologija značajno utiče na profitabilnost, smanjuju se troškovi zaliha, vreme zadržavanja robe i rizik od nestašica. AI u proizvodnji navode kao sledeću značajnu fazu.

- Čekamo priliku da snažnije uđemo u proizvodne procese, optimizaciju rada mašina, linija i celih fabrika. To je prioritet državne strategije i jedna od oblasti koju Centar intenzivno razmatra.

Šta su najveće prednosti AI?

Na osnovu primene u domaćim kompanijama, iz CDT izdvajaju nekoliko ključnih koristi:

Prednosti AI u poslu

- brže i tačnije donošenje odluka, zasnovanih na velikoj količini podataka
- povećanje produktivnosti rada, jer AI deluje kao asistent, a ne zamena za radnike
- bolje upravljanje resursima
- optimizacija procesa i smanjenje troškova
- reagovanje u realnom vremenu kada se uoče promene u trendovima

- Veštačka inteligencija nije tu da menja ljude, već da im bude alat koji ih čini produktivnijim. Kompanija za isti trošak zaposlenog dobija znatno veći učinak - poručuju iz CDT.

Veštačka inteligencija i čovek
Foto: Shutterstock

Dostupnost AI malim i srednjim preduzećima

Na pitanje koliko je realno da mala i srednja preduzeća uvedu AI, iz CDT naglašavaju da visoka cena nije presudna.

- Mnogo je važnije da li preduzeće ima digitalne podatke. Ako postoje digitalna zrelost i mašinski čitljivi digitalni podaci, možemo da kreiramo mala, specifična, skalabilna AI rešenja, koja nisu skupa i rade tačno one zadatke za koje su trenirana.

CDT je zato formirao i Trening centar za AI, gde se održavaju obuke za kompanije i menadžere.

Posebno izdvajaju licencirane programe, gde polaznici stiču zvanje menadžera za veštačku inteligenciju.

- U ponedeljak, 8. decembra kreće obuka treće generacije, a upis je u toku i sve informacije su dostupne na zvaničnom sajtu Centra za digitalnu transformaciju. Namenjena je menadžerima koji treba da razumeju kada i kako se AI uvodi u kompaniju tako da povrat investicije bude ostvaren najkasnije za dve do tri godine - naveli su.

Centar organizuje i specijalne obuke kada postoji veća grupa zainteresovanih kompanija - to je praktično prirodni odgovor na očekivane turbulencija na tržištu rada pa je zbog toga i važno ponuditi i formalne i specijalističe obuke i za veštine ali i nova zanimanja i zvanja koja su prilagođena eri veštačke inteligencije i na taj način da privrednike spremimo za 21.vek.

Rezultati pokazuju da domaća privreda postaje sve hrabrija i spremnija da prihvati nove tehnologije.

- Od 2018. do danas, više od 1.000 kompanija je prošlo kroz naše programe, a preko 60 je sa CDT- om uspešno uvelo veštačku inteligenciju. Već je koriste u svom poslovanju i imaju merljive efekte, u proseku oko 27% rasta u prihodu, prometu, efikasnosti, smanjenju troškova ili povećanju produktivnosti i kvaliteta rada ili proizvodnje - poručuju iz CDT.

CDT aktivno radi i sa domaćim IT sektorom, podstičući kompanije da razvijaju rešenja namenjena srpskoj privredi, a ne samo inostranim klijentima.

- CDT je tu da sluša potrebe privrede. Postoje komercijalni programi, ali i oni subvencionisani. Kompanije treba da nam se obrate, zakažu sastanke, informišu se zato i postojimo - zaključuju.

