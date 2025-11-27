Slušaj vest

Ovogodišnja tema „Let’s AI!“ fokusirana je na transformativni uticaj veštačke inteligencije na industrije, kompanije i društvo u celini. Sinergija 25 je u srpskoj prestonici okupila vodeće tehnološke inovatore i donosioce odluka, sa zajedničkim ciljem da istraže kako veštačka inteligencija može da postane izvor konkurentske prednosti i podsticaj za razvoj modernih ekonomija.

Kalin Dimtchev, Microsoft
Foto: Jadranka Ilić

- Srbija se nalazi na prelomnom trenutku. Sa vizijom utemeljenom na digitalnoj transformaciji, brzo rastućim IT sektorom i vrhunskim inženjerskim talentom, zemlja ubrzano ide ka tome da postane vodeći tehnološki centar ovog regiona. Microsoft je tu kao dugoročni partner - donoseći bezbedna cloud i AI rešenja, globalnu ekspertizu, snažan lokalni ekosistem partnera, Copilot na srpskom jeziku i dve decenije inženjerskih investicija - kako bi pomogao da se ova ambicija pretvori u stvarnu ekonomsku priliku, veću otpornost i održiv rast za svaku industriju i svakog građanina - istakao je Kalin Dimčev, generalni menadžer
kompanije Microsoft za Adriatik region tokom otvaranja konferencije.

Andreas Ekstrom
Foto: Jadranka Ilić

Keynote izlaganje Andreasa Ekströma, jednog od najcenjenijih evropskih mislilaca u oblasti digitalne budućnosti, bilo je posvećeno dubinskoj analizi načina na koji digitalna moć oblikuje medije, biznis i politiku, pitanjima ko u digitalnom dobu kontroliše novac i uticaj, kao i tome kako očuvati ljudske vrednosti u vremenu algoritamskog odlučivanja i osloboditi puni
potencijal ljudi - a ne samo mašina.

- Mnogo ljudi ima određen nivo straha da će ih mašine zameniti i ja sam ovde da im kažem da to verovatno uopšte nije tačno. Moramo da se promenimo, verujem da se sada suočavamo sa velikim promenama, masovnim disrupcijama na mnogim nivoima i mnogo stvari, ali to ne znači da smo kao ljudi beskorisni, da ono što smo naučili na fakultetu ili tokom profesionalne karijere, da je beskorisno – ali znači da ćemo verovatno morati da ga iskoristimo na drugačiji način. Gde idemo sa tim, u kom pravcu - ja nisam taj ko to treba da kaže, ali jesam onaj koji treba da postavlja pitanja u vezi sa tim. Zbog toga nastojim da moje prezentacije uvek budu fokusirane na pitanja, da podstaknem ljude da postavljaju više pitanja, ali i bolja pitanja o tome gde je mesto čovečanstva u AI revoluciji - istakao je Ekstrom.

Miroslav Aničić Crayon
Foto: Jadranka Ilić

Povodom jubileja konferencije, Sinergija je ove godine pokrenula tradiciju koja slavi ljude koji su svojim radom, vizijom i posvećenošću oblikovali ovu konferenciju i IT zajednicu tokom proteklih decenija. Prvih pet članova Sinergija Hall of Fame su Dejan Cvetković, Dragoslav Ogar, Damir Dizdarević, Miroslav Aničić i Borko Kovačević.

Biznis Sinergiju otvorili su Marija Eremija i Milan Gospić iz Microsoft Garage tima, donoseći pogled iza kulisa inovacionog ekosistema ove globalne kompanije. Kroz realne primere pokazali su kako veštačka inteligencija postaje pokretač inovacija i menja način rada timova, kao i kako izgleda proces otvorenog inoviranja - od početne ideje do konkretne realizacije.

Sinergija 25
Foto: Jadranka Ilić

Na sesiji je istaknuto da veštačka inteligencija postaje stvarni generator poslovne vrednosti tek kada se ispune tri ključna uslova: kvalitet podataka i njihova spremnost za integraciju, redizajniranje poslovnih procesa i ulaganje u veštine zaposlenih. AI prelazi iz uloge asistenta u ravnopravnog digitalnog kolegu kroz tri faze: prvo pomaže i odgovara na zahteve, zatim vodi nešto složenije procese, a na kraju autonomno preuzima zadatke i sarađuje sa ljudima.

Tako se formira tim ljudi i AI agenata, koji oslobađa zaposlene za strateški i kreativni rad, što je model rada kompanija  budućnosti, takozvanih frontier kompanija, koje ne samo da povećavaju svoju konkurentnost, već svojim zaposlenima omogućuju da se fokusiraju na kreativnije i strateške zadatke, zaključeno je tokom ove sesije.

Predstavljeni su i konkretni primeri kako AI već danas menja podršku, operacije i efikasnost u globalnim proizvodnjama poput BMTS fabrika, gde su automatizovani najčešći korisnički zahtevi, ubrzano je rešavanje problema, a greške su smanjene na minimum, što je rezultiralo bržim odgovorima, efikasnijim radom timova za podršku i manjim zastojima u proizvodnji.

Kroz brojne primere iz kompanija poput Microsofta, Nelt Group, Crayon, TD SYNNEX, ALSO, Unicom Telecom i Noventiq prikazano je kako AI ubrzava inovacije, unapređuje procese, automatizuje podršku i podiže bezbednost na nivo koji ručno upravljanje više ne može da postigne.

Paneli i studije slučaja pokazali su da je ključ uspeha u kombinaciji kvalitetnih podataka, jasne strategije, odgovorne primene AI modela i snažnih partnerstava - a da su kompanije koje te elemente spoje u jednu celinu već sada ostvarile merljive rezultate, od efikasnijih operacija do boljeg upravljanja rizicima i troškovima. Sinergija je ove godine nedvosmisleno potvrdila da AI više nije budućnost – već platforma za odluke, rast i inovacije u realnom vremenu.

Tehnički deo Sinergije 25 pokazao je najnovije Microsoft tehnologije u praksi - od modernog SQL Servera i Fabric platforme, preko Dynamics i Power Platform inovacija, do naprednih bezbednosnih, DevOps i AI-agent rešenja - uz konkretne demonstracije i primenjiva znanja za inženjere i arhitekte.

Sinergija 25 nastavlja se i sutra, raznovrsnim programom osmišljenim da domaćim i regionalnim kompanijama i organizacijama pruži uvide, inspiraciju i smernice kako da im AI bude efikasan i pouzdan saveznik za dugoročni uspeh.

