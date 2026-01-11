Slušaj vest

U svetu automobilske mehanike retko koji model uspeva da sačuva svoju relevantnost i praktičnost decenijama, naročito kada je reč o zahtevnim uslovima vožnje poput snežnih padavina i neprohodnih terena.

Upravo iz tog razloga "lada niva", mali ruski terenac čije korene možemo pratiti još od kraja 1970-ih, i danas važi za jednu od najprikladnijih automobila kada sneg počne da prekriva puteve i kada drugi ostaju prikovani uz ivice asfalta.

Njena reputacija nije bez osnova, jer je ona vozilo koje je kroz vreme dokazalo da je suštinski stvoreno za proboje kroz neprohodne površine, a svi koji su ga ikada vozili na zimi mogu potvrditi da se radi o pouzdanom partneru kada drugi gube stabilnost.

Pogon na "sva četiri" točka

Ključna odlika koja izdvaja ovaj automobil u snežnim uslovima jeste njena konstruktivna jednostavnost i robustan pogon na sve točkove koji radi konstantno, sa mogućnošću redukcije za teži teren. Za razliku od mnogih modernih SUV-ova čiji sistemi elektronski "razmišljaju" o tome kako raspodeliti snagu između točkova, "niva" se osloni na klasičnu mehaničku filozofiju - stalni 4×4 pogon bez preterano komplikovanih elektronika i upravo ta šema omogućava joj da, bez obzira na dubok sneg ili zaleđene površine, zadrži vuču i kontrolu koja je potrebna da se bezbedno pomera kroz zimske uslove.

Takva mehanička jednostavnost znači da vozač nije prepušten automatizovanim algoritmima koji ponekad mogu neočekivano da reaguju u kritičnim trenucima, već ima direktniji osećaj za vozilo i njegovu dinamiku, što u snegu i ledu često pravi razliku između zaglavljivanja i napredovanja.

Osim pogona, konstrukcija karoserije i šasije "nive" odlikuje se kratkim međuosovinskim rastojanjem i relativno malom ukupnom masom, što rezultuje izuzetno dobrim "klizanjem“ kroz zavoje i lakšim manevrisanjem na klizavim putevima.

Taj kompaktniji format olakšava vožnju po uskim seoskim putevima i stazama koje su često jedini put do zimske vikendice ili lovačkog doma.

Još jedna prednost koja se često navodi u iskustvima vlasnika je pristupačnost održavanja, jednostavnija mehanička konstrukcija znači da popravke nisu komplikovane ni skupe, što može biti presudno kada tempo i sigurnost moraju da se održe u ekstremnim zimskim situacijama.

Cena na tržištu polovnih automobila

Na domaćem tržištu polovnih automobila mogu se pronaći primerci iz ranijih godina proizvodnje po cenama koje znatno odstupaju od proseka terenskih vozila.

Oglasi za primerke iz prve decenije 21. veka često se kreću od 1.500 do 3.500 evra, zavisno od stanja, kilometraže i opreme, dok se retko može naići i na ponude ispod toga, ali sa većom kilometražom ili potrebnim ulaganjima.

Konkretno, jedan oglas za Nivu iz 2009. godine sa relativno niskom kilometražom i urednim servisnim stanjem oglašen je po ceni koja je u evrima izraženo 2.200 evra, što predstavlja izuzetno pristupačnu ponudu za 4×4 vozilo koje je spremno da se suprotstavi snegu i zimskim izazovima.

Pritom, trebalo bi imati u vidu da ovaj terenac nije primer luksuza, već praktičnosti. Enterijer je jednostavan, bez prenaglašenih modernih tehnoloških sofisticiranosti, ali sa svim osnovnim elementima potrebnim za bezbednu i pouzdanu vožnju.

Uprkos tome, mnogi vlasnici upravo takvu jednostavnost smatraju prednošću - automobil koji nema puno komplikovanih sistema ne znači da će se kvariti baš kada vam je najpotrebniji.