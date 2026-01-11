Slušaj vest

Nekada su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) u podzemlju čuvali velike rezerve nafte. Danas rade nešto slično, ali sa pitkom vodom. Zemlja sada skladišti desalinizovanu vodu u podzemnim rezervoarima povezanim sa gradskim vodovodnim sistemom. Voda se po potrebi pumpa u gradsku mrežu, a čuvanje u podzemlju je bezbedno i kontrolisano.

Zašto podzemni rezervoari?

Glavni razlog je ekstremna klima. Temperature često prelaze 45°C, pa bi voda na površini brzo isparila. Takođe, česte peščane oluje i rizik od zagađenja mogli bi ugroziti kvalitet vode.

Evo šta podzemni rezervoari omogućavaju:

  • stabilnu temperaturu vode
  • zaštitu od sunca, toplote i nepogoda
  • bolju zaštitu od sabotaža i industrijskih nesreća

UAE vode vodu kao strateški resurs, jer zemlja nema reke, padavine su oskudne, a gradovi brzo rastu. Kontinuirano snabdevanje vodom znači stabilnu ekonomiju, unutrašnju sigurnost i održiv urbani razvoj.

Desalinizacija kao glavni izvor vode

Oko 90% pitke vode u UAE dolazi iz desalinizacije morske vode. Voda se desalinizuje na obali, transportuje i skladišti u podzemnim rezervoarima, stvarajući rezerve dovoljne za snabdevanje velikih gradova nedeljama.

Savremena tehnologija omogućava stalnu cirkulaciju i kontrolu kvaliteta vode, čime se sprečava zastoje ili kvarovi. Iako je skupo – desalinizacija, pumpanje i skladištenje zahtevaju velike investicije i energiju – UAE imaju sredstva da to finansiraju.

Model za druge sušne regione

Slični projekti podzemnog skladištenja vode proučavaju se i u drugim zemljama Bliskog istoka, Severne Afrike, Australije i sušnih delova SAD. Iskustvo UAE može poslužiti kao model za prevenciju budućih problema sa snabdevanjem vodom u oblastima sa visokim temperaturama i ograničenim prirodnim izvorima.

