Da je Jelena Ivanović iz Krćevca kod Topole posle završenog Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, odsek za melioracije zemljišta, našla posao u struci, danas ne bi imala farmu koza i toliko mušterija da čak mora i da im otkazuje porudžbine.

Sve je počelo 2017. godine kupovinom prvih 10 koza sanske rase, a posao se tako brzo razvijao i porudžbine pristizale da se stado proširilo i danas broji 20 koza i jednog jarca.

- Kad smo počinjali, prvi put smo se oglasili preko sajta Mali proizvođači hrane u Srbiji, i to je odmah počelo munjevito da se razvija. Sada imam toliko mušterija da u nekim trenucima moram neke da odbijam jer nemam dovoljne količine mleka i sira da im isporučim i da ih sve ispoštujem - priča Jelena za Kurir Biznis.

Osim Jelene, na farmi radi cela porodica, baba, deda, Jelenin suprug i deca, ali nisu u mogućnosti da prošire stado kako bi zadovoljili potrebe svih mušterija, kako onih koji od njih kupuju od prvog dana, tako i novih, koje se javljaju preko preporuke.

Uključena cela porodica

- Deda hrani i poji koze, baba i suprug ih vode na ispašu, a ja muzem i radim sa mlekom, dok sinovi, koji su četvrti i šesti razred, priskaču u pomoć svima po potrebi. Trenutno pomažu dedi da istovari kukuruz. Radi se 24 sata jer, kad imate životinje, nemate ni odmor ni slobodan dan. Deda i baba su slabog zdravlja, suprug radi, a deca su još mala, pa nismo u mogućnosti da proširujemo stado. Loše su i godine, pa je teško obezbediti hranu za stoku, koju sami proizvodimo. Koze su na ispaši dokle god vremenski uslovi to dozvoljavaju. Kad nisu na ispaši, dajemo im livadsko seno, lucerku i zob - kaže Jelena.

Osim vrhunskog kvaliteta, jedan od razloga što Jeleni ne manjka mušterija jeste i taj što mleko i sir od koza sanske rase nemaju šmek, zbog kog ljudi često imaju averziju prema proizvodima od kozjeg mleka.

- Koze najviše imaju mleka od aprila do juna, kada je najveća laktacija i kada ima i dovoljno mleka i dovoljno mušterija. To su kvalitetna grla i muzemo ih dva puta dnevno, a po muži daju od dva do 2,5 litara mleka. Imam kozu koja je davala i tri litra po muži, a ima i onih koje daju svega 1,5 litara. Obrađujem oko 45 litra mleka dnevno. Tokom letnjih meseci posao opada, a u septembru već imamo problem sa isporukom. Mušterije se vrate sa odmora, a koze već tada imaju manje mleka, pa moram neke mušterije da odbijem - ističe Jelena.

PONUDA I CENOVNIK Mladi sir 1 kg - 1.200 din. Prevreli (stari) sir 1 kg - 1.300 din.

Krem sir 1 kg - 1.000 din.

Halumi (škripavac, za grilovanje) 1 kg - 1.800 din.

Kačkavalj, 1 kg - 2.000 din

Mleko 1 l - 250 din.

Surutka 1 l - 150 din.

Dostava dva puta mesečno

Ona ističe da tokom zime nema prodaje jer sve količine rasproda, a najviše mušterija ima u Beogradu, kojima svakog drugog vikenda isporučuje proizvode.

- Ostalo mi šest kotura kačkavalja i od njih su dva već naručena. Svi proizvodi se traže. Kad nosim porudžbinu u Beograd, svega ima, i mleka, i sira, i surutke, koja se sve više traži. Bila sam počela da pravim i kefir, ali je porudžbina bilo toliko da sam morala da ga izbacim iz ponude jer nisam imala dovoljne količine. Sada ga prodajem samo dvema mušterijama koje naručuju veće količine - priča Jelena, koja ističe da se od tog posla ne može zaraditi pristojna plata.