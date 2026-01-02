Slušaj vest

Cilj ovih novih mera je da osiguraju da će kompanije koje prodaju ove proizvode Evropskoj uniji poštovati propise, ili će se suočiti sa kaznama.

Prema rečima zvaničnika Evropske komisije Stefana Sežurnea, kompanije bi trebalo da pozdrave uvođenje mehanizma za određivanje nivoa ugljenika (CBAM), čiji je cilj podsticanje dekarbonizacije.

"Evropski proizvođači bi trebalo da budu ohrabreni ovim merama. CBAM donosi ključne i dugoočekivane reforme radi podsticaja dekarbonizacije, kako bi evropske kompanije bile konkurentne na svetskoj sceni", dodao je on.

Foto: Rojters

Prema propisima EU, izvoznici proizvoda mogu da kupe sertifikate o emisijama ugljenika, a cilj mehanizma CBAM je da obezbedi da zemlje sa lošim ekološkim standardima ne mogu da ugroze evropske kompanije koje posluju sa ovakvim regionima gde su troškovi proizvodnje niži, ali su regulative manje rigorozne.

Nove mere će se u početku odnositi na čelik i gvožđe, aluminijum, cement, hidrogen, električnu energiju i đubriva.

EU će, takođe, od 2028. proširiti ove mere na proizvode za koje se koriste čelik i aluminijum, kao što su mašine i električni uređaji.