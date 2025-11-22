Slušaj vest

Muškarac je krajem avgusta 2023. godine prevaren, naišavši na lažnu platformu za ulaganje u kriptovalute.

Nakon što je otvorio link iz oglasa, kontaktirala ga je osoba koja se predstavila kao finansijski savetnik i ponudila mu brzo bogaćenje kroz ulaganje.

Istraga u toku

Tokom nekoliko nedelja, lažni „zaposleni“ iste kompanije tražili su od njega da uplati novac na više računa, ukupno 132.867 evra. Kada nije dobio obećanu dobit niti povraćaj novca, shvatio je da je prevaren i prijavio slučaj policiji.

U toku je kriminalistička istraga radi utvrđivanja identiteta počinilaca i svih okolnosti ove računalne prevare, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

