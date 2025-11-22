Slušaj vest

Slika koju su tokom Drugog svetskog rata ukrali nacisti, a koja je zamalo stradala u požaru, prodata je u utorak na aukciji u Njujorku za 236,4 miliona dolara. Time je postala drugo najskuplje umetničko delo ikada prodato na aukciji, kao i najskuplje moderno umetničko delo ponuđeno na aukciji.

Za "Portret Elisabeth Lederer", koji je Gustav Klimt naslikao između 1914. i 1916. godine, nadmetalo se šest kupaca tokom čak 20 minuta.

Ulje na platnu, visoko skoro dva metra, prikazuje ćerku njegovog glavnog zaštitnika, obučenu u kineski kimono, kako stoji ispred plave tapiserije sa azijskim motivima. Sotheby's, aukcijska kuća koja je organizovala prodaju, nije otkrila identitet novog vlasnika.

Najskuplje umetničko delo ikada prodato na aukciji i dalje je "Salvator Mundi", pripisan Leonardu da Vinciju, kupljen 2017. godine za 450 miliona dolara.

Foto: HONS/Sotheby's

Predstavnik Sotheby’sa izjavio je da su portreti ovakvih dimenzija iz Klimtovog najkreativnijeg perioda (1912–1917) izuzetno retki i da se većina nalazi u velikim muzejskim kolekcijama. Istakao je da je slika prodata ove večeri jedan od samo dva takva portreta koji su ostali u privatnom vlasništvu.

U periodu Drugog svetskog rata sliku su ukrali nacisti, a kasnije je bila gotovo uništena u požaru. Ipak, 1948. godine vraćena je Elizabethinom bratu Erichu, koji je često bio model Egonu Šileu, Klimtovom savremeniku i prijatelju. Erich je sliku zadržao sve do 1983. godine, kada ju je prodao, dve godine pre svoje smrti.

Pre ovog rekorda, najvišu cenu za jedno Klimtovo delo držala je "Dama s lepezom", koja je 2023. godine u Londonu prodata za 85,3 miliona funti.

U četvrtak će Sotheby's u Njujorku ponuditi na aukciji i autoportret Fride Kahlo. Očekuje se da bi i to delo moglo da dostigne rekordnu cenu kada su u pitanju radovi ove umetnice. Procena vrednosti iznosi između 40 i 60 miliona dolara. Slika iz 1940. godine, pod nazivom "San (Krevet)", prikazuje Fridu kako spava u krevetu, dok iznad nje stoji veliki kostur.