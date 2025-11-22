Slušaj vest

Prema njihovom izveštaju, čak 86 odsto od 70 testiranih igračaka kupljenih online predstavljalo je ozbiljan bezbednosni rizik, što je više nego prošle godine, kada je taj procenat iznosio 80%.

Među najopasnijim proizvodima našli su se toksični “slajmovi” sa štetnim hemikalijama, zvečke čiji se metalni delovi lako odvajaju i mogu biti progutani, • lutke sa baterijama i magnetima koji se mogu izvaditi, što može izazvati teške unutrašnje povrede.

Većina ovih igračaka dolazi direktno iz Kine, često uz subvencionisanu poštarinu, a prema važećim pravilima EU platforme nisu odgovorne za robu trećih prodavaca. Nova pravila koja zahtevaju da prodavci van EU imaju odgovornog zastupnika u Uniji, za sada nisu dala rezultate.

TIE je otkrio i brojne lažne podatke o poreklu, poput izmišljenih evropskih adresa, a njihova direktorka Ketrin Van Rit upozorava:

- Opasne igračke i dalje preplavljuju tržište. Propisi imaju ogromne rupe, a deca i legalni proizvođači snose posledice.

EU planira da od početka sledeće godine uvede carine i dodatne takse na male pakete, kako bi poskupela kupovina sa ovih platformi i smanjila njihov priliv. Neke zemlje, poput Francuske, već uvode restrikcije - uključujući zabranu Shein-a zbog prodaje zabranjenih proizvoda.

Platforme tvrde da uklanjaju sporni sadržaj i pooštravaju kontrole, ali stručnjaci upozoravaju da carina sama ne može rešiti problem.

- Količine su ogromne. Potrebno je više mera i jasno definisana odgovornost u EU - poručuju logistički eksperti.

Iz Aliekspresa su poručili da ovaj problem shvataju vrlo ozbiljno, Šein je takođe uklonio proizvode dok traje istraga.