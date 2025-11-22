Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas otvaranju 4. Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana".

"Prisustvovala sam otvaranju 4. Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, koji je svečano otvorio predsednik Aleksandar Vučić.

Okupljeni su izlagači iz 34 zemlje, a Srbija još jednom pokazuje da je pouzdan domaćin i snažan pokretač regionalne saradnje.

Ponosna sam na domaće proizvođače koji svojim radom i kvalitetom dostojno predstavljaju našu zemlju", objavila je ministarka na zvaničnom Instagram nalogu uz fotografije sa otvaranja.

Ne propustiteDruštvo"Čovek vredi onoliko koliko može da pomogne drugome": Ministarka Stamenkovski, na poziv porodice Karađorđević, prisustvovala tradicionalnom bazaru
Screenshot 2025-11-21 141634.jpg
PolitikaĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI I AMBASADOR UZBEKISTANA O JAČANJU BILATERALNIH ODNOSA: "Iskrena, prijateljska i bratska zemlja"
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoUSKORO PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA ZAKON O RODITELJIMA-NEGOVATELJIMA: Ministarka Stamenkovski saopštila odlične vesti - Želimo da budemo najpouzdaniji oslonac
milica đurđević stamenkovski
DruštvoČuvamo istoriju i tradiciju za buduće generacije! Ministarka Stamenkovski: U rodnoj kući Živojina Mišića potpisan Sporazum o preuzimanju boračkih spomenica
Screenshot 2025-11-20 111759.jpg