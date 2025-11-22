InfoBiz
"Srbija još jednom pokazuje da je pouzdan domaćin i snažan pokretač regionalne saradnje" Ministarka Stamenkovski na otvaranju Vinske vizije Otvorenog Balkana
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas otvaranju 4. Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana".
"Prisustvovala sam otvaranju 4. Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, koji je svečano otvorio predsednik Aleksandar Vučić.
Okupljeni su izlagači iz 34 zemlje, a Srbija još jednom pokazuje da je pouzdan domaćin i snažan pokretač regionalne saradnje.
Ponosna sam na domaće proizvođače koji svojim radom i kvalitetom dostojno predstavljaju našu zemlju", objavila je ministarka na zvaničnom Instagram nalogu uz fotografije sa otvaranja.
