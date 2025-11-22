Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas otvaranju 4. Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana".

"Prisustvovala sam otvaranju 4. Međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, koji je svečano otvorio predsednik Aleksandar Vučić.

Okupljeni su izlagači iz 34 zemlje, a Srbija još jednom pokazuje da je pouzdan domaćin i snažan pokretač regionalne saradnje.