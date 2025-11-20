Slušaj vest

Kako je navedeno u saopštenju kompanije Imlek, dvojica vodećih srpskih preduzetnika, obojica duboko povezana sa Imlekom i sektorom prehrambene industrije u regionu, udružuju snage kako bi kompaniju Imlek vodili u narednu fazu rasta i razvoja.

Andrej Jovanović donosi bogato iskustvo iz oblasti robe široke potrošnje. Kao suosnivač i bivši vlasnik kompanije "Marbo Product", vodećeg proizvođača grickalica u Srbiji kojeg je kasnije preuzeo PepsiCo, i kao CEO i suvlasnik grupacije Moji Brendovi (koja je obuhvatala Bambi, Knjaz Miloš i Imlek), Jovanović iza sebe ima dokazanu istoriju stvaranja i razvoja regionalnih lidera.

Bojan Radun, koji je od 2018. godine na čelu kompanije Imlek, ima više od dve decenije iskustva u industriji robe široke potrošnje, uključujući pozicije generalnog direktora kompanija Bambi - vodećeg proizvođača konditorskih proizvoda u regionu - i Nectar, jednog od najznačajnijih proizvođača sokova, gde je i značajan akcionar. Radun je takođe i predsednik nadzornog odbora kompanije "Hortex", istaknutog proizvođača smrznute hrane i sokova u Poljskoj. Tokom svoje karijere imao je ključnu ulogu u transformaciji i širenju nekih od najprepoznatljivijih regionalnih brendova.

Andrej Jovanović i Bojan Radun predstavljaju kombinaciju investitora i operativnog menadžmenta koja može doneti Imleku novu energiju - Jovanović sa strateškim kapitalom i iskustvom u transformaciji brendova, a Radun sa dubokim znanjem i praktičnim rukovođenjem u mlečnom sektoru.

Ideja rođena u Atini

Jovanović je svojevremeno ispričao sve o počecima nastanku Marba, insistirajući na tome da je sve uradio zajedno sa Bojanom Milovanovićem, svojim nekadašnjim klupskim drugom iz hokejaškog kluba Partizan.

Foto: Nepoznat

- Boka i ja, koji smo sve ovo napravili, družimo se od moje 10, a njegove 16 godine. Od tada smo zajedno i ne razdvajamo se - rekao je tada Andrej Jovanović.

On je objasnio da je ideja za Marbo čips rođena 1994. godine u Atini.

- Već sam imao dvoje dece, koja su svaki dan donosila kući iz zabavišta velike kese grickalica, i krenuo sam da razmišljam principom zašto ne bismo mogli ovo da pravimo kod nas. Krenuli smo kao biciklom na mesec. Ništa nismo znali o tome.

Sa Medaka u biznis

Radun je tokom odrastanja i mladosti promenio mnogo adresa, a tokom studija pomagao je ocu u firmi Nectar.

Foto: nebojsa mandic/news1

- Rođen sam u Majdanpeku, gde sam proveo veoma malo vremena. Veći deo svog detinjstva sam proveo u Beogradu, na Medakoviću, zaključno sa 11. godinom. Posle toga smo bili 5 godina u Sankt Petersburgu. Godine ’94 smo se vratili u Srbiju, sticajem raznih okolnosti u Novi Sad, gde sam završio 3. i 4. razred gimnazije, a onda sledi ponovni povratak u Beograd, u isti taj stan iz detinjstva, na Medakoviću, gde sam proveo nepunih 5 godina, koliko su trajale moje studije ekonomije u Beogradu - ispričao je svojevremeno Radun.